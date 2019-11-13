Представители Конструкторского бюро «Южное» посетили международный форум «Дни космоса в Казахстане: Байконур – колыбель мировой космонавтики» в Нур-Султане (Казахстан). Специалисты намерены договориться о запуске украинских ракет с Байконура, передает Дніпроград.

Сообщается, что КБ «Южное» претендует на часть космодрома, ранее арендуемую Россией.

«Специалисты КБ «Южное» помимо других вопросов планируют также обговорить с казахстанскими колегами перспективы совместного использования так называемого «правого фланга» космодрома Байконур, который был выведен из-под аренды РФ, где, в частности, расположен стартовый комплекс для украинских ракет-носителей «Зенит»», — пишет ресурс.

Напомним, в июне стало известно, что Конструкторское бюро «Южное» нацелено на сотрудничество с европейскими странами в рамках разработки проектов ракетно-космической техники. В частности, речь идет о совместном с Польшей создании новой ракеты-носителя малого класса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.