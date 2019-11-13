В настоящее время подписные OTT службы и пользовательские платформы доминируют над службами платного ТВ.

OTT-платформы обошли по популярности традиционные службы платного ТВ. Это следует из результатов опроса, проведенного среди почти 10 000 пользователей в Европе, США и Австралии.

Исследование, проведенное платформой Grabyo, занимающейся облачным производством видео, редактированием и дистрибуцией контента, показало, что проникновение OTT услуг на рынок достигло 38%. В основном, это связано с быстрым ростом Netflix, доля которого на мировом рынке, согласно исследованию, достигла 54% (а в англоязычных странах – 61%).

65% пользователей, решивших отказаться от подписки на услуги платного ТВ, в настоящее время являются подписчиками услуг OTT.

Второе место по популярности среди OTT платформ заняла компания Amazon Prime Video, доля которой на рынке, согласно отчёту, достигла отметки в 30%.

Популярность локализированных OTT-платформ также растёт. Такие проекты как Canalplay, 10 Play и FuboTV демонстрируют рост в среднем на 22% на своих рынках. В Великобритании 32% потребителей пользуется услугами местных OTT-платформ – таких, как BBC iPlayer.

В социальной группе 18-25 лет потребление контента OTT-платформ занимает второе место, уступая лишь просмотру видео в социальных медиа.

Далее в отчёте, подготовленном Grabyo, говорится, что люди, часто использующие интернет, всё чаще выбирают OTT вместо платного телевидения, что обусловлено гибкостью, удобством, качеством контента и доступными ценами служб потоковой передачи контента в сети.

65% пользователей, отказавшихся от подписки на услуги платного ТВ, в настоящее время используют вместо этого OTT, а 58% тех, кто планирует «перерезать шнур» в ближайшие три года, уже подписались на услуги OTT платформы.

В разрезе демографии возраст пользователей OTT, как правило, составляет 26-49 лет. Среди тех, кому 18-25 лет, использование OTT уступает лишь просмотру видео в социальных сетях.

За услуги OTT платят 60% граждан с высокими доходами и 40% граждан с низкими доходами. И это больше, чем в секторе платного ТВ.

За услуги OTT платят 60% граждан с высокими доходами и 40% граждан с низкими доходами. И это больше, чем в секторе платного ТВ, где этот показатель составляет 50% в среде граждан с высокими доходами и 36% в среде граждан с низкими доходами.

Если говорить об устройствах, используемых для просмотра контента OTT, то наиболее популярными являются смартфоны – их доля составляет 44%. В то же время доля смарт-телевизоров и таких устройств, как Firestick от Amazon, Google Chromecast, Roku и Apple TV равна примерно 41%.

Генеральный директор Grabyo Гарет Капон говорит: «Службы OTT становятся мейнстримом, и в будущем станут основными источниками видеоконтента на большинстве рынков. Традиционный подход к просмотру телепрограмм – просмотр их по расписанию – продолжает терять популярность среди многих демографических групп. А после запланированного на этот год запуска новых мощных OTT-платформ – от компаний Disney, HBO и Apple – давление на традиционную телевизионную модель ещё более усилится».

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