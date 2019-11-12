Норвежская телекоммуникационная компания Telenor заявила о планах приступить к тестированию сети 5G на Шпицбергене. Архипелаг станет первым в Норвегии местом, в котором будет работать связь пятого поколения, передает Pro-arctic.ru.

Согласно данным, внимание компании привлекают особые преимущества Шпицбергена в отношении тестирования на нем мобильных и интернет-услуг.

«Экстремальные погодные условия в отдаленных районах, населенных небольшим, но трудолюбивым сообществом, делают Шпицберген идеальным примером для использования 5G», — заявил президент Telenor Group Сигве Брекке.

Еще в 2014 году Telenor проложил на архипелаге оптоволоконный кабель, позволяющий достичь средней скорости интернета 50 Мбит/с. На то время по всему миру скорость составляла порядка 18 Мбит/с. Сейчас же средняя зафиксированная скорость в Норвегии равна 112 Мбит/с, в то время как по миру — всего 69 Мбит/с.

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