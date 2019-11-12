То, что мы живем во время стремительного развития технологий, ни для кого не секрет. Создание искусственного интеллекта и дальнейшее его внедрение оказывает влияние не только на жизнь человека, но и на всю нашу планету.

По мнению компании Telenor (Норвегия), работающей в сфере телекоммуникаций, в ближайшее время развитие технологий будет следовать таким трендам. Технологические тренды будущего – вот они.

Deepfake

В переводе – продвинутые контенты. Сейчас информационное поле в сети интернет засорено огромным количеством мусора: сфабрикованными фото и видео. Далеко не под силу каждому определить, что есть правда, а что – ложь. Deepfake контент значительно возрастет, благодаря специальному алгоритму, который создан с помощью искусственного интеллекта. Манипуляцию людьми – вот, что преследуют создатели такой информации. К примеру, это все может повлиять на результаты выборов президента в таких странах, как Индия и США, которые пройдут в 2020 году. Поэтому все, кто работает в области медиа и провайдеры, обязаны прикладывать максимальных усилий для того, чтобы защитить пользователей от влияния неправдивой информации на умы.

Кодексы поведения

Госсектор и частные компании разных стран приступят к разработке специальных кодексов поведения с целью внедрения этических стандартов в области применения искусственного интеллекта. Это необходимо для того, чтобы избегать дискриминации в обществе, прослеживать угрозы и поддерживать безопасность.

5G

Уже в этом году ожидается появление островков 5G – сети нового поколения. Так, пилотный проект развернут в норвежском городе Консберг. Наиболее усиленными темпами новая сеть будет развиваться в отдельных районах США и Азии.

Интернет вещей

Последующее развитие Internet of Things, IoT неизбежно. Опытные образцы, внедренные в последнее время, заменят коммерческие.

Чатботы

Широкое использование этих роботов, управляемых с помощью голоса, в первую очередь ожидается в быту – домашних голосовых устройствах.

Контроль времени

Все больше времени мы находимся за экранами устройств. Зачастую люди, окунаясь в виртуальный мир, теряются во времени. Этим вызвана необходимость распространения приложений, благодаря которым возможно контролировать время использования гаджета. Так, к примеру, пользователь может ввести ограничение на использование телефона, находясь на деловых встречах или обедая с семьей, друзьями.

Зеленые технологии

Такие сервисы, как Too Good To Go, позволяющие уменьшить продуктовые отходы, также начнут повсеместно использоваться.

Распространение велотранспорта и электромобилей, которые считаются экологически чистым транспортом, поможет оберегать нашу планету от дальнейшего загрязнения. Потребители уже сами зачастую задумываются о том, как свести угрозы для экологии к минимуму.

Что же, нам остается лишь наблюдать за внедрением технологических трендов будущего и получать удовольствие от этого.

Источник: https://mentamore.com/covremennye-texnologii/texnologicheskie-trendy-budushhego.html

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