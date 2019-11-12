Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации, согласовала выдачу лицензии на 5G-частоты на конкурсной основе. Об этом пишет Internet.UA.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании НКРСИ приняла решение, что лицензия на использование частотного ресурса в диапазоне 3400-3600 МГц под запуск 5G будет выдаваться по итогам конкурса или тендера.

Уточняется, что речь идет конкретно об одной лицензии, касающейся диапазона 3400-3600 МГц. На аукционе подходящий под 5G спектр будет разделен на несколько лотов.

Напомним, в мае экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщал, что первые частотные лицензии сети пятого поколения будут выставлены на продажу уже в 2020 году. По его словам, это является частью плана НКРСИ.

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