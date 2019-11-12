Компания Kepler Communications, являющаяся первопроходцем в сфере предоставления услуг наноспутниковой связи, продемонстрировала возможность передачи данных на скорости более 100 Мбит/сек в Арктике, проведя сеанс связи с немецким ледоколом Polarstern. Судно дрейфует в районе 85 градуса серверной широты, на его борту находятся члены научной экспедиции MOSAiC. Данный эксперимент впервые в истории продемонстрировал возможность предоставления услуг связи в самом сердце Арктики с использованием спутника высокой пропускной способности.

Два спутника компании Kepler, вращающиеся на полярной орбите, используются для передачи данных учёными, участвующими в проекте MOSAiC – самой обширной из экспедиций, когда-либо исследовавших Северный полюс. MOSAiC – международная экспедиция, включающая сотни учёных и членов вспомогательных команд, которые будут находиться среди арктических льдов, изучая окружающую среду. Ближайшие 12 месяцев данная команда проведёт, дрейфуя среди льдов, а основная её миссия заключается в изучении последствий изменения климатических условий в Арктическом регионе.

Благодаря компании Kepler, судно Polarstern было оснащено единственной в своём роде спутниковой системой передачи данных высокой пропускной способности через канал низкоорбитального спутника (LEO), покрывающего своим сигналом Арктику. Система компании Kepler обеспечивает судну передачу данных на скорости, превышающей в 100 раз скорости, доступные на территории, которые не покрываются обычными спутниками. Наличие такой улучшенной системы передачи данных позволит учёным на корабле обмениваться с береговыми службами объёмными файлам, что даст возможность проведения более качественного анализа информации.

«Наша Служба глобальной передачи данных представляет собой недорогую систему для передачи больших объёмов данных, собираемых в процессе экспедиции MOSAiC, – объясняет генеральный директор Kepler Мина Митри. – Теперь учёные смогут не только собирать данные, хранить их на судне, проводя анализ лишь тогда, когда вспомогательный корабль доставит их на большую землю, но и, благодаря использованию нашей спутниковой системы и уникальной низкоорбитальной сети, непрерывно передавать данные, полученные в ходе экспедиции, а также информацию о состоянии дел на судне».

Система Global Data ServiceTM от компании Kepler поможет сэкономить время, деньги и, что наиболее важно, улучшит качество работы учёных экспедиции MOSAiC, занимающихся крайне важным изучением изменений климата.

Материально-техническим обеспечением экспедиции MOSAiC занимается Центр полярных и морских исследований (AWI) Института Альфреда Вегенера из Германии. Эта структура отвечает за руководство данной международной экспедицией, в организации которой приняло участие 19 стран. Благодаря финансированию на сумму в более чем 159 миллионов долларов, использованию на исследовательском ледоколе самых современных технологий, а также отличному планированию и логистике, MOSAiC стала крупнейшей полярной экспедицией за всю историю исследования региона.

«Высокие полярные широты являются последними рубежами земного шара, где до сих пор не налажена система передачи данных повышенной пропускной способности, – подчеркнул руководитель проекта MOSAiC и специалист по исследованию атмосферы из Института Альфреда Вегенера в Потсдаме профессор Маркус Рекс. – Благодаря новой глобальной системе передачи данных от компании Kepler мы сможем передавать экспертам на большую землю большие объёмы данных, в частности – важные файла, необходимые для наблюдения за состоянием приборов. Это будет способствовать успеху миссии MOSAiC».

Компания Kepler является единственным в мире спутниковым провайдером услуг передачи данных, работающим в районе полюсов. В процессе обеспечения связи с судном Polarstern компания Kepler продемонстрировала возможность передачи данных в нисходящем канале на скорости 38 Мбит/сек и в восходящем канале на скорости 120 Мбит/сек при использовании 2.4-метрового терминала VSAT (терминал с очень маленькой апертурой).

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