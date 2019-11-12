Сегодня, 12 ноября, свою работу начал стриминговый сервис Disney+. Стоимость подписки на платформу составляет 6,99 доллара в месяц, передает Кабельщик.

Сообщается, что видеосервис предоставляет свои зрителям различный контент киностудий Disney, Pixar, Marvel, LucasFilm, а также оригинальные фильмы, сериалы и проекты. По предварительным данным, в течение года ожидется выход более 45 собственных программ Disney+.

Смотреть контент стримингового сервиса можно на устройствах с ПО Apple, Google, Microsoft, Sony и Roku, а также на гаджетах от Samsung и LG. Компания Verizon предлагает своим клиентам бесплатный доступ к Disney+.

Также отмечается, что подписчики Disney+ могут попробовать бесплатную 7-дневную версию, после чего офрмить подписку за $6,99 в месяц или годовую за $69,99.

Более того, как сообщали ранее в Walt Disney Company, будет доступен комплексный вариант подписки за $12,99, вмещающий в себе Disney+, Hulu и ESPN+.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.