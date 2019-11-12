Австрия посодействует внедрению 5G в Беларуси. Страны подписали декларацию по укреплению сотрудничества в сфере связи, информационно-коммуникационных технологий и развития технологии, сообщает TUT.BY.

Согласно данным, документ предполагает участие Австрии в строительстве сетей 5G в Беларуси на основе существующих инструментов, а также консультирование республики касательно нормативно-правового аспекта в этой среде.

«Сегодня Австрия входит в число лидеров в Европе по своевременности проведения аукциона по продаже частот для 5G, объему частот и вовлеченности операторов связи. Этот опыт, несомненно, был бы полезен белорусской стороне», — отметил председатель правления компании SBT, учредителя Унитарного предприятия «А1» Алехандро Платер.

Сообщается, что разработкой архитектуры сети 5G занимается австрийский оператор А1. Более того, компания готова оказать техническую и инвестиционную помощь для ускорения внедрения сети технологий пятого поколения в Беларуси.

«А1 Telekom Austria Group искренне заинтересована в скорейшем приходе 5G в Беларусь и готова предложить имеющиеся в ее распоряжении знания, опыт и возможности для успешного внедрения этого передового стандарта связи», — отметил генеральный директор компании А1 Гельмут Дуз.

Напомним, в июле Беларусь и Латвия заключили соглашение о высвобождении полосы радиочастот 694-790 МГц. Благодаря этому страны получат больше возможностей для запуска 5G — высвобожденные частоты будут использованы для развития сетей сотовой подвижной электросвязи.

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