Apple планирует выход на рынок дополненной реальности — уже через три года компания выпустит собственные AR-очки. Предварительно, в 2022 году, мир увидит гарнитуру дополненной реальности от Apple, передает ITZine.ru.

По предварительным данным, «умные очки» будут рассчитаны на продолжительное использование — покупатели смогут носить их в течение всего дня. Технология AR позволит «добавлять» новые цифровые слои на окружающую среду или получать дополнительную информацию от устройств или приложений.

Однако точных дат касательно выпуска AR-очков пока нет. Как сообщает ресурс, проблема в сложности разработки.

Но уже в 2022 году Apple планирует представить миру гарнитуру дополненной реальности, напоминающую VR-шлемы от Facebook.

«Она [гарнитура] получила название N301, имеет AR и VR, использует внешние камеры для отображения окружения пользователя (включая очертания людей, мебели и помещений) и имеет дисплей с высоким разрешением, чтобы отображать информацию и смешивать виртуальные объекты с реальным миром», — пишет ресурс.

Напомним, в августе Apple получила патент на гарнитуру дополненной реальности, он принадлежит фирме Metaio — дочке «яблочной компании».

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