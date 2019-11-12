Китай начал официально использовать коммерческий 5G с 1 ноября текущего года. Однако, по данным аналитической компании IDC, еще на этапе подготовки к запуску стандарта пятого поколения в КНР было поставлено порядка полумиллиона смартфонов с поддержкой этой сети, передает DailyComm.

Согласно данным, в прошлом квартале 2019 года производители смартфонов поставили в Китай 485 тысяч устройств, среди которых лидером стал бренд Vivo, представивший за месяц уже две модели с поддержкой 5G.

«На долю этого бренда в третьем квартале пришлось более 54% от общего числа поставленных в КНР 5G-смартфонов. Далее в топ-5 расположились Huawei, Samsung, Xiaomi и ZTE, вклад которых в отгрузки аналитики оценили в 29%, 9,5%, 4,6% и 1,5% соответственно», — пишет ресурс.

Стоит отметить, что еще в прошлом месяце исследование научно-исследовательского института информации и связи Китая показало, что китайцы пока все же предпочитают кнопочные телефоны устройствам с поддержкой 5G.

Только за август в КНР было продано более 30 миллионов мобильных устройств. При этом количество продаж телефонов с 2G за август 2019 года составило 1 177 000 единиц. В это же время смартфонов с поддержкой 5G было куплено всего 219 000.

В целом же, смартфоны с поддержкой 5G набирают немалой популярности среди пользователей всех стран. Как показывают данные компании Counterpoint Technology Market Research, в мире большинство людей покупают такие гаджеты, даже не имея доступа к новому стандарту связи.

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