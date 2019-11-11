Министр Дмитрий Дубилет высказал идею замены стационарной связи в Кабмине на индивидуальные защищенные смартфоны. Такое нововведение могло бы усовершенствовать систему безопасности при обмене информацией между руководством страны, написал он на своей странице в Facebook.

По словам министра, вместо старых телефонов Кабмину можно было бы выдать специальные смартфоны, с установленной на них защищенной системой связи.

«Представьте себе, что вместо древних телефонов (а на первой стадии, дополнительно к ним) мы выдаем руководителям государства специальные смартфоны. На эти смартфоны установлены мобильное приложение для голосовой и текстовой связи, которые шифруются алгоритмами постквантумной криптографии. Телефоны выходят в сеть через защищенный wi-fi», — написал он.

Дубилет отмечает, что такая система связи поможет исключить взлом на аппаратном уровне или заражение через другие приложения. Для этого можно использовать одновременно два алгоритма шифрования, к примеру, украинский Kalina и иностранный AES.

«Правильное шифрование и использование общих каналов связи — это более надежный метод, чем использование якобы защищенного канала. Здесь нет компромиссов с безопасностью. Одно дело, когда у тебя есть один выделенный канал, который враг может взломать или уничтожить, а другое дело, когда таких каналов много, и ты можешь между ними переключаться», — сказал министр.

Тем не менее, Дмитрий Дубилет акцентировал внимание на том, что идея находится только на стадии обсуждения с экспертным сообществом. Говорить о ее возможном воплощении пока рано.

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