YouTube огласил новые правила использования сервиса, которые вступят в силу уже с 10 декабря. Помимо прочего, видеохостинг заявил, что отныне сможет удалять любые аккаунты, которые сочтет коммерчески невыгодными, передает НВ.

Уточняется, что нововведения могут затронуть всех — как авторов каналов, так и обычных пользователей. По каким именно критериям сервис будет определять «коммерчески невыгодные» для себя аккаунты, пока неизвестно.

«YouTube может прекратить действие вашего доступа или доступа учетной записи Google к Сервису в целом или к его части, если есть обоснованные основания полагать, что предоставлять вам Сервис коммерчески нецелесообразно», — говорится в письме компании к пользователям.

Возможно, речь идет о пользователях, которые смотрят много видео, но не приносят компании прибыль за рекламу или подписку. Отмечается, что удаленные зрители смогут продолжать просмотр роликов видеосервиса в режиме обычного просмотра.

Напомним, на прошлой неделе в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания сообщили, что в скором времени YouTube может подпасть под регулирование Нацсовета наравне с OTT-провайдерами.

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