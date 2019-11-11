Недавно состав Телекоммуникационной палаты Украины пополнился новыми участниками. Компании UCloud и TENET стали действительными участниками ассоциации. Об этом корреспонденту Mediasat соообщили в пресс-службе профильной организации.

Бренд UCloud представлен на рынке облачных услуг с 2011 года. За это время компания заслужила доверие клиентов и стала одним из лидеров рынка облачных решений, которая предлагает клиентам IaaS для решения задач любой сложности и масштаба (от подключения виртуальных сервисов до развертывания собственной IT-инфраструктуры).

О целях и намерениях компании рассказал CEO UCloud Денис Бурдук: «Ключевая миссия UCloud — это европейское качество услуг по украинской цене и для украинского бизнеса. Именно поэтому нам важно иметь влияние на законотворческие процессы, участвовать в создании и адаптации законодательства к реалиям сегодняшнего дня».

«Надеемся, что сотрудничество с Телекоммуникационной палатой Украины станет новым витком взаимодействия профессионалов для развития отрасли и украинского бизнеса», — дополнил Борис Борисов, заместитель директора UCloud.

Телекоммуникационная компания TENET была основана в 1992 году. С тех пор специалисты TENET постоянно движутся вперед и создают новые сервисы для домашних и бизнес-абонентов. Сегодня TENET предоставляет большой спектр телекоммуникационных услуг — доступ к интернету, цифровая телефония, цифровое телевидение, организация Wi-Fi и хостинг-сервис. Именно TENET создала единую масштабную open air Wi-Fi сеть на улицах и скверах Одессы, Черноморска, Южного и Белгород-Днестровска. Сегодня TENET входит в ТОП-10 телеком-компаний Украины.

«Вклад Телекоммуникационной палаты Украины в развитие сектора трудно переоценить, — подчеркивает основатель и бессменный главный директор TENET Олег Елисеев. — Телекомпалата поднимает важные вопросы для развития отрасли, обеспечения украинцев надежным доступом к услугам связи. Мы поддерживаем инициативы Телекомпалаты, поэтому приняли решение вступить в ассоциацию».

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