Компания SpaceX отправила в космос 60 спутников Starlink. Аппараты были запущены с помощью ракеты-носителя Falcon 9 сегодня, 11 ноября, в 16:56 по киевскому времени.

Запуск ракеты-носителя был произведен со стартовой площадки SLC-40 на мысе Канаверал (США). Отправка 60 аппаратов в космос является частью проекта SpaceX по развертыванию глобальной мега-группировки, которая в конечном итоге должна объединить в себе 12 000 аппаратов.

Спутники послужат для раздачи сигнала спутникового интернета, что должно увеличить доходы компании, а это, в свою очередь, поможет реализации амбициозных планов, связанных с межпланетными полётами.

Напомним, запуск первой группировки 60 спутников Starlink состоялся в текущем году 24 мая. Ракета Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал, штат Флорида в 06:30 по киевскому времени.

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