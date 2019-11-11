К концу текущего года рынок легального видео в России может вырасти на 30%. Основным стимулирующим фактором стали видеосервисы, передает Кабельщик.

Согласно данным, к концу 2019 года рынок легального видео сможет достичь показателя в 34,4 миллиарда рублей. Директор по стратегической аналитике ivi Иван Гринин говорит о том, что ключевая роль в этом отводится борьбе с пиратами.

«Рост обеспечивают прежде всего антипиратские инициативы: меморандум и действия «Яндекса» по снижению доступности пиратов, а также совместные действия правообладателей и Роскомнадзора, рост аудитории Smart TV, технологическое и контентное совершенствование видеосервисов», — сказал Гринин.

Напомним, в конце прошлого месяца компания Group-IB обнародовала актуальные данные по состоянию пиратского рынка в России. Исходя из представленной информации, доходы пиратов в 2019 году снизились впервые за 5 лет.

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