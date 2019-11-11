Производители цифровых девайсов конкурируют друг с другом, предлагая потребителям удивительные, высокотехнологичные новинки. Известные компании делают ставки на максимальное количество фотомодулей, изысканный дизайн, высокую прочность корпуса и другие особенности. Не стал исключением из правил и необычный Honor 20 от китайского бренда Huawei. «Космический» дизайн, расширенные возможности для профессиональной фотосъемки и другие особенности сделали этот смартфон заметным на рынке. Сравнительно низкая цена на Honor 20 6 128Gb Blue стала дополнительным преимуществом эффектного гаджета.

Внешний вид как визитная карточка

Неузнаваемым этот девайс от Honor назвать сложно. Задняя панель — полностью стеклянная. Она выполнена по технологии многомерной динамической голографии, создающей некую оптическую иллюзию. Задняя панель становится «выпуклой», «волнистой», когда смотришь на нее. Но это лишь умело продуманный дизайн разработчиков, настоящая оптическая иллюзия. Huawei уделяет много сил созданию экстравагантного, стильного экстерьера для своих новинок.

Наличие олеофобного покрытия — большой плюс для тех, кто не привык пользоваться чехлами и накладками. Отпечатков на стекле почти не остается, а удаляются они за считанные секунды. Смартфон Honor 20 не скользит в руках, удобен в эксплуатации. Имеется и сканер отпечатков пальцев. Но его расположение слегка удивляет — он встроен в боковую кнопку питания. Впечатляет полное отсутствие верхней «челки». Рамки — тонкие, а фронтальная камера интегрирована в экран. В итоге дисплей составляет до 91,7 % лицевой поверхности аппарата.

Подробнее об экране

Эстетичный Honor 20 оснащен IPS-дисплеем с 6,26-дюймовой диагональю, разрешающей способностью 2340×1080 пикселей. Никаких бликов от боковых граней не наблюдается. Экран имеет хорошие углы обзора без существенного цветового сдвига. А насыщенность оттенков, красок многие пользователи могут посчитать чрезмерной для смартфона.

Великолепная пятерка

Honor 20 получил 32-мегапиксельную «фронталку» и внушительные четыре камеры. У каждой из них свое назначение:

основная, 48 МП с сенсором Sony IMX586 и стабилизацией картинки;

широкоугольная, 16-мегапиксельная;

для макросъемки с фиксированным фокусным расстоянием — разрешение 2 МП;

для размытия заднего плана — двухмегапиксельная.

Предусмотрена возможность записи видео в высоком FullHD разрешении со стабилизацией изображения.

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