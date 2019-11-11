Россиян ждет подорожание услуг связи. Начиная с 2020 года, тарифы сотовой связи могут вырасти примерно на 10%, сообщают Известия.

Согласно данным, точно прогноза касательно подорожания тарифов еще нет. Одни эксперты прогнозирует подорожание в районе 10-12%, другие говорят о 15-25%. Конкретные цифры могут стать известны уже к концу ноября.

Как отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, грядущее подорожание связано с отказом от внутреннего роуминга. Повышая тарифы, компании надеются покрыть потерю доходов. Кроме того, эксперт говорит о росте потребления абонентами мобильного интернета и видеосервисов. Из-за этого клиенты сами выбирают более дорогие тарифы.

Представители оператора Tele2 подтверждают єту информацию, приводя в пример то, как увеличился средний чек одного абонента за месяц в сравнении с прошлім годом.

«По итогам 2018-го средний чек абонента компании за месяц составил 281 рубль, что на 11,5% больше показателя предыдущего года, отмечает он. По его словам, среднемесячный счет (ARPU) увеличивается благодаря росту числа интернет-пользователей и тех абонентов, которые в целом потребляют много услуг», — пишет ресурс.

В свою очередь абоненты осознают и уже ощущают подорожание. По данным опроса, проведенного Telecom Daily, 74% респондентов уверены, что с начала года плата за услуги связи выросла на 10% и более. Тем не менее, менять свои действующие тарифы россияне все равно не будут.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.