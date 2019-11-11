Сотрудники Службы безопасности в Закарпатской области блокировали работу двух телепровайдеров, пиративших телеканалы 1+1 media и «Медиа Группы Украина». Кроме того, нарушители транслировали запрещенные российские телеканалы, предает Телекритика.

Согласно данным, сотрудники СБУ не указали, какие именно провойдеры обвиняются в нарушении. Однако, по информации Телекритики, речь идет о провайдерах кабельного телевидения «Данканич» и «Оксамит», на которых подали жалобу за пиратство 1+1 media и «Медиа Группа Украина».

На основании заявлений телегрупп было открыто досудебное расследование по факту нарушения авторских прав. Правоохранители провели обыски и изъяли технику, с помощью которой осуществлялась незаконная ретрансляция.

На данный момент проводится техническая экспертиза изъятой техники. Правоохранители ждут перенаправления дела в суд и дальнейшего его рассмотрения согласно законодательству Украины.

Напомним, в сентябре прокуратура Львовской области пресекла работу пиратского OTT-сервиса «Твое ТВ». Ресурс предоставлял нелегальный доступ к 15 телеканалам, а общий ущерб от его работы составил порядка 2 миллионов гривен.

Тем не менее, «Твое ТВ» возобновил деятельность после того, как был «накрыт» прокуратурой. Ресурс продолжает работать, предоставляя зрителям доступ к более 700 международным каналам. Контент украинских медиагрупп был удален.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.