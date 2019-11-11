LG направила судебный иск против китайской компании TCL, обвиняя ее в использовании зарегистрированных патентов южнокорейского производителя. По словам техногиганта, урегулировать конфликт мирным путем не удалось, передает 3Dnews.

Согласно данным, LG направила в окружные суды Мангейма и Дюссельдорфа (Германия) исковые заявления против TCL, известной по производству брендов BlackBerry и Alcatel. Суть претензии южнокорейской компании заключается в том, что в своих смартфонах TCL использует технологии, защищенніе тремя патентами LG.

При этом, южнокорейский производитель акцентирует внимание на том, что иски были направлены в суд только после чреды неуспешных попыток устранить конфликт мирным путем. В LG считают, что TCL намерено и вполне осознанно использовала чужие разработки в своем производстве.

Предположительно, LG будет требовать от китайской компании выплаты компенсации, а также настоит на том, чтоб незаконное использование патентов прекратилось.

Напомним, на прошлой неделе аналогичные обвинения от LG получила другая китайская фирма — Hisense. В исковом заявлении идет речь о телевизионных панелях Hisense, которые, как утверждают в LG, используют разработки корейской компании, защищенные четырьмя патентами.

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