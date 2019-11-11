Компания Huawei в очередной раз подтвердила свой статус опытного игрока в области технологий, побив мировой рекорд скорости 5G для однопользовательского смартфона.

Китайский производитель сетевого оборудования построил тестовую 3GPP-совместимую сеть на объекте компании Türk Telecom в Стамбуле, обеспечив возможность передачи данных на скорости в 2.92 Гбит/сек.

Несмотря на то, что для коммерческих пользователей такие скорости вряд ли будут достижимы в ближайшем будущем, данный эксперимент демонстрирует теоретический потенциал технологии 5G при использовании коммерческого оборудования. В процессе проведения эксперимента использовался смартфон Huawei Mate X, а также 5G-совместимая SIM-карта компании Türk Telecom.

«Мы объединили две несущие 5G и установили новый мировой рекорд, сумев достичь в нашей тестовой сети 5G скорости в более чем 2.92 Гбит/сек, – заявил генеральный директор компании Türk Telekom Юсуф Кирач. – Мы также стали первым оператором в мире, решившим поэкспериментировать с технологией агрегации несущих нового радио 5G (C-Band NR Carrier Aggregation), которая удваивает скорость в канале 5G. Компания Türk Telekom продолжит оставаться лидером в сфере разработки и внедрения новых технологий, которые потребуются нашей стране в будущем. Мы достигли беспрецедентных скоростей благодаря этой технологии, несущей в себе многочисленные преимущества для пользователей и операторов. Нам удалось получить на практике высокие скорости и широкие ёмкости, обещанные разработчиками технологии 5G».

В компании Huawei заявили, что такие скорости возможны исключительно при использовании технологии агрегации, позволяющей связать несколько несущих в C-диапазоне, благодаря чему существенно повышаются скорость и ёмкость сети.

«В процессе проведения данного теста нам удалось достичь не только рекордных скоростей для Турции, но и установить мировой рекорд для 5G, – добавил заместитель генерального менеджера Huawei Türkey Симон Пей. – Тест проводился на основе технологий IBW в полосе 200 МГц C-диапазона и с использованием агрегации несущих 2CC, которые могут поддерживать только продукты Huawei».

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