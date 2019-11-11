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5G
Фото: Getty Images / USA Today

Компания Huawei в очередной раз подтвердила свой статус опытного игрока в области технологий, побив мировой рекорд скорости 5G для однопользовательского смартфона.

Китайский производитель сетевого оборудования построил тестовую 3GPP-совместимую сеть на объекте компании Türk Telecom в Стамбуле, обеспечив возможность передачи данных на скорости в 2.92 Гбит/сек.

Несмотря на то, что для коммерческих пользователей такие скорости вряд ли будут достижимы в ближайшем будущем, данный эксперимент демонстрирует теоретический потенциал технологии 5G при использовании коммерческого оборудования. В процессе проведения эксперимента использовался смартфон Huawei Mate X, а также 5G-совместимая SIM-карта компании Türk Telecom.

«Мы объединили две несущие 5G и установили новый мировой рекорд, сумев достичь в нашей тестовой сети 5G скорости в более чем 2.92 Гбит/сек, – заявил генеральный директор компании Türk Telekom Юсуф Кирач. – Мы также стали первым оператором в мире, решившим поэкспериментировать с технологией агрегации несущих нового радио 5G (C-Band NR Carrier Aggregation), которая удваивает скорость в канале 5G. Компания Türk Telekom продолжит оставаться лидером в сфере разработки и внедрения новых технологий, которые потребуются нашей стране в будущем. Мы достигли беспрецедентных скоростей благодаря этой технологии, несущей в себе многочисленные преимущества для пользователей и операторов. Нам удалось получить на практике высокие скорости и широкие ёмкости, обещанные разработчиками технологии 5G».

В компании Huawei заявили, что такие скорости возможны исключительно при использовании технологии агрегации, позволяющей связать несколько несущих в C-диапазоне, благодаря чему существенно повышаются скорость и ёмкость сети.

«В процессе проведения данного теста нам удалось достичь не только рекордных скоростей для Турции, но и установить мировой рекорд для 5G, – добавил заместитель генерального менеджера Huawei Türkey Симон Пей. – Тест проводился на основе технологий IBW в полосе 200 МГц C-диапазона и с использованием агрегации несущих 2CC, которые могут поддерживать только продукты Huawei».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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