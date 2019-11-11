Телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» покажут все матчи Евро-2020. Об этом рассказал директор каналов Александр Денисов, передает Football.ua.
Денисов также отметил в программе «Auto гол!», что для телеканалов это будет уже третий Евро подряд.
«Футбола в 2020 году станет больше. Телеканалы Футбол покажут весь Евро-2020. Мы счастливы, для нас это будет третий Евро подряд», — сказал он.
На днях также сообщалось, что в следующем году в Украине в дополнение к уже существующим каналам «Футбол 1» и «Футбол 2» будет запущен «Футбол 3», эфир которого будет посвящён показу футбольных поединков.
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