В Черниговской области силами СБУ и Нацсовета прекращена трансляция 26 российских телеканалов

В кофейне города Бобровица Черниговской области зафиксирован факт незаконного показа запрещённых российских каналов.

7 ноября в представительство Национального совета в Черниговской области поступила информация, что в одном из заведений отдыха города транслируются законодательно запрещённые телеканалы. В сотрудничестве со специалистами областного управления СБУ это правонарушение было прекращено, – сообщается на сайте регулятора.

Сообщается, что в одной из местных кофеен транслировалась 26 российских программ. А именно: «НТВ», «Рен ТВ», «Петербург 5», «Russia Today TV», «Первый канал. Всемирная сеть », «РТР-Планета», «НТВ Мир», «Россия 24», «РосБизнесКонсалтинг-ТВ » (РБК ТВ), «МИР 24», «Сарафан», «Ocean-TV», «RTG TV», «ТБН», «Дождь» и другие. Все эти каналы не соответствуют нормам Европейской конвенции о трансграничном телевидении и украинскому законодательству, поэтому они ограничены для распространения на территории Украины.

Специалистами СБУ была проведена разъяснительная беседа с руководством учреждения об ответственности по статье 436 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ блокировала работу двух провайдеров, пиративших каналы 1+1 media и Медиа Группы Украина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.