Запуск спутников OneWeb, запланированный на конец текущего года, будет перенесен на 2020 год. По информации источников в ракетно-космической области, причина — в неготовности космических аппаратов, передает Кабельщик.

Согласно данным, запуск с космодрома Байконур будет осуществлен не 19 декабря, как планировалось, а 23 января, поскольку космические аппараты еще не готовы. При этом все остальное, необходимое для запуска, уже подготовлено.

В «Главкосмосе» («Роскосмос») перенос запуска пока не подтверждают, поскольку компания еще не получила соответствующие документы от иностранных партнеров.

Напомним, на днях стало известно, что OneWeb надеется получить от инвесторов 1 миллиард долларов, дабы обеспечить финансирование программы запуска на орбиту сотен современных спутников, начало которой намечено на следующий год.

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