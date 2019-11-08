Политическую комедию «Слуга народа» посмотрели миллионы зрителей как в Украине, так и за ее пределами. И теперь сериал продолжает набирать популярности по всему миру, сообщает пресс-служба «Квартал 95».

Всего вышло три сезона «Слуги народа» и полнометражный фильм. Сериал или его формат уже был продан в 20 стран мира, в частности, во Францию, США, Грецию, Индию, Корею и др.

В скором времени все сезоны «Слуги народа» будут запущены в Беларуси на центральном телеканале «Беларусь 1».

Напомним, весной сообщалось о том, что «Слуга народа» стал одним из популярнейших сериалов среди зрителей российских онлайн-кинотеатров. В совокупности с «Игрой престолов» и «Чернобылем» он набрал порядка 8 миллионов просмотров.

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