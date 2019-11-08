Компания Samsung выпустила сразу четыре телефона серии С10, и предоставила покупателям отличную возможность подобрать для себя интересный и подходящий вариант флагманского гаджета или упрощенной бюджетной версии.

Обзор Samsung Galaxy S10

Новая флагманская модель телефона Samsung Galaxy S10 tabletka.kh.ua/telefoni/samsung/galaxy-s10/ привлекает внимания любителей качественных, функциональных приборов, которые могут быстро и гарантировано выполнять большое количество необходимых процессов.

Отличительными особенностями, которые выделяют смартфон такой модели, является новая форма блока камер, которая предусматривает наличие дополнительного сенсора для комфортного и быстрого управления процессами создания красивых фотографий. Фронтальная камера на рабочем столе телефона скрывается специальным темным элементом – это позволяет создать визуальный эффект единого пространства.

Основными характеристиками Samsung Galaxy S10 являются такие моменты:

Дизайн — Самсунг С10 внешними данными полностью передает отличительные и узнаваемые черты флагманских смартфонов, выпущенных под этим брендом. Алюминиевый корпус и качественный широкий, практически без рамок экран, который надежно защищен специальной пленкой. Габариты устройства позволяют комфортно располагать его в руке, кармане или сумке.

Вариантов цветового оформления будет сразу несколько – классический черный, белый с перламутровыми оттенками и аквамариновый.

Экран – диагональ такого элемента определяется показателями 6,1 дюйма. Практически полное отсутствие рамок позволяет смотреть видео файлы, картинки и фотографии в едином, цельном пространстве.

Оперативная память 8 ГБ и дополнительное хранилище объемом 128 или 512 ГБ позволяют быстро и оперативно одновременно выполнять несколько процессов, накапливать, и всегда иметь под рукой важную информацию большими объемами.

Батарея емкостью 3400 мАч позволяет эффективно длительное время активно использовать смартфон и выполнять различные задачи. Заряжать аккумулятор можно с использованием стандартного модульного блока или при помощи фирменного беспроводного зарядного устройства.

Модуль камеры состоит из трех компонентов – двумя широкоформатными элементами на 12 Мп и ультра-широкоформатной деталью на 16 Мп. Такое обустройство позволяет делать красивые и яркие фотографии, видеоролики абсолютно в любых условиях. Фронтальная камера характеризуется показателями 10 Мп.

Samsung Galaxy S10 станет отличным и востребованным телефоном линейки для удовлетворения всех необходимых процессов. Купить Samsung Galaxy S10 доступно и дешево не получиться – его стоимость устанавливается на уровне лучших и новых флагманских моделей смартфонов бренда.

Характеристика Samsung S10 Lite

Модель телефона Samsung S10 Lite – это бюджетный вариант флагмана Samsung Galaxy S10, цена которого на порядок ниже. Подробное описание важных технических характеристик и возможностей смартфона:

Экран – практически без рамок дисплей размером 6,7 дюймов порадует любителей больших телефонов и безграничному представлению видео файлов и картинок. Расширение Full HD+ позволяет удобно и комфортно смотреть фильмы или другую необходимую информацию с хорошим уровнем передачи цвета и качества изображений. Для защиты и сохранности поверхности экрана используется специальная надежная и прочная защитная пленка.

Камера – как и флагманская модель, устройство оборудовано мощной тройной камерой. Характеристиками такого функционального элемента являются следующие параметры: модуль для широкоформатной съемки на 48 Мп, компонент для проектировки картинок на 12 Мп и специальный датчик, который применяется для портретной съемки на 5 Мп. Несмотря на то, что модель позиционируется как бюджетник, таких параметров камеры достаточно для создания качественных, красочных и с насыщенными цветами широкоформатных фотографий.

Фронтальная камера позволяет делать четкие и качественные селфи, так как характеристики такой модели определяются на уровне 32 Мп. Использование дополнительных инструментов в виде программного обеспечения и приложений и наслаждаться снимками, которые не уступают фотографиям, сделанным на флагманские и самые новые модели гаджетов.

Память – размера оперативной памяти 8 ГБ вполне достаточно для быстрого и одновременного выполнения различных задач без замедления процессов и сбоев. Такой телефон станет достойным геймерским прибором, который сможет эффективно и без проблем поддерживать игровые программы различных объемов. Внутренняя память объемом 128 ГБ позволит хранить на устройстве достаточное количество необходимой информации.

Батарея – мощность аккумулятора составляет 4500 мАч. Такой емкости батареи достаточно для длительного активного использования телефона без выполнения дополнительной подзарядки. Адаптер питания на 45 или 25 ватт позволяет выполнять зарядку аккумулятора быстро. Возможность на короткое время полностью пополнить заряд – это бонус для быстрого темпа жизни.

Стандартного разъема для обычных наушников телефона не предусмотрено, подключать гарнитуру можно будет через специальный переходник через разъем под зарядку или применять технологии Bluetooth.

Корпус изготавливается из алюминиевого материала и отличается высоким уровнем прочности и надежности.

Выход такой модели Samsung S10 Lite позволит использовать бюджетный телефон, который по функциональным возможностям и качеству сборки и производства не уступает флагманским моделям.

Для ценителей оригинальных и дорогих смартфонов представлена флагманская линейка Samsung Galaxy S, которая обеспечивает комфорт и качество применения гаджетов для выполнения необходимых задач.

Выбирайте для себя подходящую модель и наслаждайтесь устройствами, которые способны надежно и точно удовлетворить все потребности людей разного возраста и сферы занятий!

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