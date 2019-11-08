lifecell оборудовал лабораторию сетевой безопасности в Харьковском национальном университете радиоэлектроники (ХНУРЭ). В сотрудничестве с университетом оператор намерен на практике обучать будущих специалистов технологической отрасли, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, на базе учебной лаборатории студенты смогут получить практические знания касательно информационной безопасности компьютерных систем для организации защиты и безопасности данных.

«lifecell оборудовал серверами лабораторию сетевой безопасности на базе факультета инфокоммуникаций и предоставил необходимое программное обеспечение: операционную систему среды виртуализации, программное обеспечение виртуализации и виртуальные машины для изучения уязвимостей. Эксперты lifecell также разработали методические указания для выполнения тематических лабораторных работ с использованием лабораторного комплекса», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что ранее в рамках проекта «lifecell университеты» оператор организовал в ХНУРЭ другую лабораторию — телеком-лабораторию для будущих профессионалов телекоммуникационной отрасли. Кроме того, lifecell запустил лаборатории в Киеве на базе Национального университета «Киевский политехнический институт» и во Львове на базе Национального университета «Львовская политехника».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.