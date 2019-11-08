Компания lifecell запускает eSIM. Абоненты уже могут предварительно заказать услугу на сайте оператора, сообщает пресс-служба.

Сообщается, что технология eSIM может полностью заменить физическую сим-карту в телефоне, используя специальный чип, на который загружается мобильный номер. Более того, абонент может использовать сразу несколько номеров и сочетать в одном устройстве как физическую «симку», так и eSIM.

«Инновационность этой технологии заключается в том, что при использовании eSIM, для пользования связью не нужна традиционная физическая SIM-карта, которая вставляется в слот мобильного телефона. Теперь роль физической SIM-карты выполняет чип, который уже инсталлирован производителем смартфона, планшета или другого гаджета. На него загружается профайл номера» — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что технологию eSIM можно использовать владельцам некоторых современных моделей iPhone (XS, XR, XS MAX, 11, 11 PRO, 11 PRO MAX) и iPad (3rd generation, PRO, AIR, MINI 5), а также Google PIXEL 2 и 3.

Для того, чтоб установить eSIM на свое устройство, необходимо приобрести ваучер в магазинах или на сайте lifecell. После этого необходимо считать QR-код на ваучере, который откроет подробную инструкцию для активации.

Напомним, первым среди украинских мобильных операторов предложил абонентам eSIM оператор ТриМоб. Его клиенты могут пользоваться преимуществами технологии с 1 ноября.

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