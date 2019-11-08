Необходимо приобрести профессиональное сетевое оборудование по доступной цене? Наша компания готова сделать вам наилучшие предложения. Вот уже много лет мы сотрудничаем с мировым лидером – брендом Cisco. Это позволяет нам быть на сто процентов уверенными в качестве продаваемого товара. Если вам нужен многофункциональный коммутатор, у нас вы также найдете отличные свитчи, которые сделают работу системы максимально налаженной.

Выгодная покупка

Изучив наш ассортимент, здесь unisfera.com.ua/katalog-oborudovaniya/setevoe-oborudovanie/mejsetevye-ekrany-setevye-ekrany, вы сможете подобрать для себя профессиональные межсетевые экраны. Они необходимы для выполнения следующих задач:

обеспечение первого уровня безопасности Сети;

блокировка трафика при наличии угрозы безопасности;

автоматический мониторинг активности пользователей.

Данное устройство является необходимым, если вы беспокоитесь о безопасном использовании Интернета в своей компании.

Простота заказа

Для того чтобы заказать какой-либо товар, вам понадобится потратить минимальное количество времени:

изучайте ассортимент;

определяйтесь с выбором;

оформляйте заказ и дожидайтесь доставки.

Стоит обратить внимание на то, что при возникновении трудностей с выбором или вопросом касательно заинтересовавшего товара, вы всегда можете связаться с нашими менеджерами и получить полноценную профессиональную консультацию.

Приобрести именно коммутатор Cisco стоит по нескольким причинам. Вот основные из них:

большой ассортимент высококачественных устройств;

возможность подобрать оптимальное решение для конкретного случая;

стопроцентное качество и длительный гарантированный срок.

Нет ничего удивительного в том, что рассматриваемые устройства достаточно быстро заменили собой концентраторы. Ведь они представляют собой более простые в использовании, но при этом более функциональные системы, которые существенно упрощают работу.

Основные преимущества

Отметим также, что с их помощью можно эксплуатировать впечатляющее количество каналов – 24 или 48. К значимым преимуществам также можно отнести максимально надежную защиту данных, которые передаются. Это предоставляет возможность сделать процесс использования Всемирной паутины более безопасным и качественным.

Важной функцией также является возможность осуществлять синхронизацию работы удаленных офисов. При этом расстояние совершенно не имеет никакого значения. Коммутатор будет идеально выполнять свои функции, независимо от имеющихся условий. Еще один плюс – возможность передачи по-настоящему объемного информационного контента. При этом скорость находится на высочайшем уровне. Поэтому, если ваша профессиональная деятельность подразумевает под собой регулярную передачу больших объемов информации, рассматриваемые устройства окажутся идеальным вариантом именно для вашего случая.

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