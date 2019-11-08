Продолжение. Начало читайте в статье IBC 2019: стриминговое вещание и приёмное оборудование

Решения для видеосъемки (камеры)

Анонсированный компанией Sony 4K-камкодер PXW-Z750 обладает высокой чувствительностью и низким уровнем шумов. Решение оптимально для записи новостного и спортивного контента, а также для вещания в живом эфире в условиях низкой освещенности. Новинка ожидается в феврале 2020 г. Еще одна модель – PXW-FX9 с полнокадровым 6K-сенсором поддерживает 4K (4:2:2, 10 бит), функцию замедленного повтора (slow-motion) и съемку FullHD-видео с частотой 120 fps.

Интерес представляет и новинки от BlackMagic Design, среди которых – компактная Pocket Cinema Camera 6K с возможностью съемки в условиях низкой освещенности (поддерживается режим ISO до 25600).

Модель снимает в режимах 6144×3456 (50fps, 16:9), 6144×2560 (60fps, 2:4:1) и 5744×3024 (60fps, 17:9), а также – 2868×1512 (2K, 120fps, 17:9). Решение стоимостью $2495 поставляется в комплекте с ПО DaVinci Resolve Studio.

Canon Europe продемонстрировала C500 Mark II – профессиональную камеру с 5,9K-сенсором для вещателей и кинопроизводителей. С картами CFexpress девайс записывает видео XF-AVC в режиме 4K (4:2:2, 10 бит, 810 Мбит/с). Решение поддерживает 4K до 60fps и HD (120fps).

Aida Imaging (США, производство в Южной Корее) презентовала FullHD-камеру PTZ-X12-IP ($1395) для IP-стриминга с вещательным качеством.

Поддерживается H.264/H.265/HEVC, 3G-SDI, USB 3.0, HDMI. Минимальное освещение – 0,2 люкс (днем) и 0,1 люкс (ночью). Управление устройством выполняется через web-интерфейс RS232.

Среди представленных компанией Marshall Electronics (США) компактных 4K-камер отметим CV420-CS (4K60 (4096x2160p)/UHD60/HD). Поддерживаются 12G-SDI, HDMI.

Презентованная ранее компактная HDR-камера UHL-43 UHD от Ikegami Electronics весом 2,6 кг с тремя 2/3” 8,3 мегапиксельными CMOS-сенсорами (3840×2160) теперь доступна для европейских потребителей. Модель оптимальна для съемки спортивных мероприятий. Решение поддерживает 12G/3G-SDI, RJ45. Благодаря высокому соотношению сигнал/шум (62 дБ) камера может использоваться в условиях низкого освещения.

Решения для тестирования, мониторинга и измерения параметров

Wohler Technologies (США) представила iAM-12G-SDI – решение для мониторинга мультиканального аудио- и 12G/4K-видео, а также измерения уровня сигналов. Ранее представленная в виде прототипа финальная версия железа размещается в корпусе 2RU, монтируется в стандартную 19” стойку, и анализирует 2x12G/3G/HD/SD-SDI-сигналы, включая 2110 и 2022-6. Для управления используется тачскрин. Поддерживается Ethernet и удаленное администрирование через API. Для обновления софта используется порт USB или web-интерфейс. Потребляемая мощность 40 Вт.

IZT (Innovationszentrum fur Telekommunikationstechnik, Германия) презентовала IZT R5010 – широкополосный ресивер для частот до 18 ГГц с высокопроизводительной внутренней обработкой сигналов. Решение ориентировано на спутниковый мониторинг, измерение в сетях мобильных операторов и др. Может работать в автоматическом или ручном режимах. Для сверхточной настройки используется низкошумящий предварительный усилитель. Максимальная выходная стриминг-производительность 20 Гбит/с. Потребляемая мощность 100 Вт.

VATEQ (Канада) продемонстрировала прототип находящегося на тестировании решения для мониторинга AVQ200 с поддержкой DVB-T2/ATSC/ISDB-T.

Мониторы для вещателей

Компания TV Logic презентовала линейку мониторов. Среди них – анонс F-10A (ожидается в ноябре) – 10˝ FullHD HDR-монитор с поддержкой 3G-SDI, HDMI. Модель поддерживает разрешение 1920×1080 и имеет угол обзора 160 град. Решение S-46P – студийный настенный монитор с диагональю 46˝, углом обзора 178 град. поддерживает FullHD, HDR. Присутствует функция отображения сигнала в волновой и векторной форме. Модель для монтажа в стойку R-5T (3×5,5˝, LCD, FullHD) с углом обзора 160 град. поддерживает 12G/6G/3G-SDI, HDMI. Следующие модели поддерживают 4K/UHD, HDR, 12G-SDI, HDMI. Это LUM-242H и LUM-242G (диагональ 24˝; угол обзора 178 град.), а также LUM-310X с диагональю 31˝. У всех указанных моделей (LUM-242H, LUM-242G, LUM-310X) есть функция отображения сигнала в волновой и векторной формах.

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Atomos анонсировала 17˝ монитор Neon 17 (ожидается в 2020 г.). Модель поддерживает разрешение 2048×1080 (17:9), HDMI, и ожидается по цене $3699 (для Европы) и $3999 (для США).

Zhangzhou Seetec Optoelectronics Technology (ТМ Seetec , Китай) презентовала 7˝ тачскрин-монитор LUT7/LUT7S (1920×1200), который можно использовать даже при ярком солнечном свете. Поддерживается 3G, SDI, 4K, HDMI. Решение оптимально для предварительной обработки видео, пост-продакшена; снабжено анализатором сигнала в волновой, векторной и гистограммной форме.

DEC Visual (Китай) представила видеопанель 108˝ (1920×1080, 2,4м x 1,35м) для видео-стен, а бренд Lilliput анонсировал модель Q17 – 17,3” монитора с поддержкой 4K, 12G-SDI, HDR, HDMI.

Решения для вещателей и операторов

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Среди продемонстрированных компанией TVC решений – передвижная телестудия (ПТС) на базе грузового автотрейлера Iveco для Национального телевидения Беларуси. Грузовой трейлер был подготовлен к работе и дебютировал летом 2019 г. во время спортивных соревнований – II Европейских Игр. ПТС укомплектована камерами и slow-motion-серверами Grass Valley, измерительным оборудованием Tektronix, системой мониторинга от Ikegami, Sony, Lawo; коммуникационным железом Clear-Com, Riedel и др. Для данного решения TVC дополнительно реализовала внутренний подогрев пола телестудии и обогрев внешних фрагментов механических элементов с учетом эксплуатации в условиях холодного климата.

Lynx Technik презентовала Yellobrik OTR 1A41 для передачи четырёх независимых друг от друга 12G/3G/HD/SD-SDI-каналов (каждый с разрешением 2160p/60 Гц) по оптоволоконным сетям. Поддерживается трансляция нескольких видео с разрешением 8K. Комплект включает передатчик, приемник и блок питания. Решение ожидается в I квартале 2020 г.

OptoMedia Technology (Тайвань) презентовала два минипередатчика (12G/6G/3G/HD/SD-SDI) для передачи по оптическим сетям под трендом ViiTA: 12G SDI CWDM optical SPF+ с дальностью связи по оптике до 10 км и 12G SDI Video Copper SPF+ (дальность связи до 65 м при 12 Гбит/с и до 250 м при 270 Мбит/с).

Matrox Graphics (Matrox Digital Video Solutions) анонсировала модель Matrox Monarch EDGE – 4K/multi-HD-декодер с поддержкой режима 4:2:0 (8 бит) или 4:2:2 (10 бит). Задержка между входной картинкой и выходным потоком составляет всего 50 мс.

ООО «Эрливидео» (ТМ Flussonic) презентовала транскодер (решение называется просто – coder) с низким энергопотреблением (120 Вт). Решение поддерживает транскодирование 48 FullHD, 64 HD или 96 SD-каналов. Есть функция PVR, CatchUP, DRM. Модель ожидается в течение двух месяцев.

Vitec анонсировала декодер MGW Diamond, а также представила анонсированную ранее финальную версию энкодера.

LiveU проапгрейдила свое высокопроизводительное решение для трансляции новостного, спортивного и ивентного видеоконтента в режиме реального времени. Энкодер LU600 5G снабжен встроенными 5G-модемами и позволяет (при наличии покрытия 5G) передавать данные через такие сети. В странах, где 5G недоступен, или же абонент попадает в зону без 5G-сети, устройство автоматически подключается к доступной сети 3G/4G. Поддерживается до десяти сетей одновременно: 2x5G, 4xLTE-A (встроенные модемы) и 1x5G/LTE/A (сотовый модем); Wi-Fi 802.11a/b/g, 2xEthernet. Решение предлагается в трех конфигурациях: HD, 4K-HDMI и 4K-SDI. Время работы на батарее до четырех часов.

Adder Technology продемонстрировала приемник и передатчик серии ADDERLink Infinity 4000 (4K IP KVM). Решение поддерживает 4K60, USB 2.0 и обеспечивает качественную картинку и быструю коммутацию. Потребляемая мощность 20 Вт.

Rohde&Schwarz анонсировала усилитель для спутниковых сигналов PKU100-0750.

Cloudian B.V (Нидерланды) анонсировала Cloudian HyperStore Xtreme – модульное решение с поддержкой шифрования AES-256 на стороне сервера, которое должно заинтересовать продакшн-студии. В корпусе 4U вмещается 1,5 Петабайт (в стойке дата-центра до 18 ПТб). При стоимости менее полцента за 1Гб/мес. решение позволяет экономить более 70% по сравнению с традиционными корпоративными или облачными публичными хранилищами данных. В решении используется воздушное охлаждение.

Среди решений для хранения данных отметим Toshiba Electronics Europe, которая продемонстрировала серию HDD-MG08 емкостью 16 Тб. Жесткие диски имеют кеш 512 Мб, скорость 7200 об/мин., время наработки на отказ 2,5 млн. часов.

Slomo.tv анонсировала Arrow III вещательный сервер на базе SSD/HDD в корпусе 2U по цене 21 тыс. евро. Решение оптимально для записи и вещания спортивных мероприятий и различных телешоу. Железо обеспечивает одновременную запись (для 96-ти), поиск (для 6-ти) и воспроизведение (для 2-х) HD/SD-каналов. Компания также представила анонсированный ранее 4K/3G/HD-сервер Dominator AT/12G (от 70 тыс. евро) размером 4U с поддержкой 14 каналов (запись) + 14 (поиск) + 2 (воспроизведение) для 3G/HD и 6 каналов (запись) + 6 (поиск) + 2 (воспроизведение) для 4K.

Облегчить работу спортивных арбитров поможет решение REFCAM от Movicom Group. Камера для судей (хоккей на льду, хоккей на траве, планируется для скачек) весит всего 190 г; крепится на шлем и обеспечивает передачу fullHD-видео (60p) на расстояние до 3 км. В качестве беспроводного трансмиттера используется решение IMT/Dragonfly. Устройство легко крепится на шлем. REFCAM применим для большинства шлемов, включая футбол, конные скачки.

Stream Labs анонсировала multituner для многоканального мониторинга потокового FM/DAB-радио. Устройство в корпусе 1U монтируется в стойку 19˝, управляется через web-интерфейс и может использоваться в качестве шлюза для конвертирования в IP для последующего реброадкастинга через IP-сети и Internet-стриминга. Решение поддерживает стриминг в IP-сети до 16 вещательных стереоканалов (количество каналов зависит от версии «железа» и может быть 4/8/12 или 16). При кодировании и компрессии FM-каналов можно использовать постоянный или переменный битрейт.

Среди новинок Newtec – спутниковые модемы с поддержкой DVB-S2X: финальная версия MDM5010 с высокой пропускной способностью (более 500 Мбит/с для upstream/downstream) для высоконагруженных сервисов в корпоративном сегменте. Еще одна модель 3310 – двунаправленное высокопроизводительное решение для Internet/intranet, VoIP и др.

Презентованные компанией ASTRO Strobel Kommunikationssysteme (Германия) оптические продукты для оптоволоконных/коаксиальных HFC-сетей ориентированы на кабельных операторов. Среди них: настенный оптический мини-передатчик для кабельного телевидения ODMTX-M-1550/ODMTX-M-1310 с прямой модуляцией с длиной волны 1310нм или 1550нм (диапазон частот 47-1000 МГц).

Функции:

Оптический мини-передатчик.

Автоматическая регулировка усиления на входе.

Оптическая выходная мощность + 3 дБм.

DFB-лазер.

Штепсельная вилка питания постоянного напряжения 12 В.

Оптический разъем SC/APC.

Применение:

Передача по прямой линии в сетях CATV и HFC на очень короткие расстояния (до 5 км).

Оптические каналы для головных станций CATV с DVB-C и аналоговыми телевизионными сигналами.

19-дюймовый оптический передатчик с прямой модуляцией на 1550 нм и 1310 нм для DOCSIS 3.1 (1218 МГц), монтируемый в стойку – ODMTXe.

Функции:

Автоматическая или ручная регулировка усиления.

Схема предварительного устранения искажений.

1218 МГц (DOCSIS 3.1).

Встроенный компенсатор дисперсии до 50 км с шагом в 1 км.

Высокая выходная мощность 10 дБм.

Высоколинейный лазер DFB.

SNMP / web-интерфейс / ЖК-панель.

2 резервных источника питания переменного или постоянного тока с горячей заменой.

Применение:

Передача по прямой линии в кабельных сетях и сетях HFC.

PAL и QAM передача на расстояния до 30 км и более по одномодовым волокнам.

Чистый QAM на дистанции до 50 км.

Оптический многопортовый усилитель 1550 нм для внешней установки и эксплуатации в суровых условиях – OHPAo.

Функции:

19˝, корпус 2U / глубина всего 24 см для монтажа в стойку;

доступны различные варианты, в зависимости от количества выходов и мощности портов, опционально – WDM-фильтры для GPON/EPON;

«закаленная» лазерная технология накачки для расширенного диапазона температур окружающей среды от -30°C до +65°C;

низкий уровень шума обеспечивает превосходную производительность;

SNMP: HMS-SCTE MIBS / web-интерфейс / ЖК-панель;

сменный вентилятор доступен с передней панели;

все соединения доступны на лицевой панели с оптическими разъемами, размещенными под углом 30° для экономии места изгиба патч-корда;

2 источника постоянного или переменного тока с возможностью горячей замены, заменяемые с лицевой стороны.

Дополнительные функции:

опциональный переключатель оптического входа;

удаленное обновление ПО;

протокол NTP;

удаленная перезагрузка;

восстановление заводских настроек по умолчанию;

встроенный оптический аттенюатор 0-3 дБ;

блокировка клавиш со съемным ключом в положениях ON или OFF;

ЖК-панель на устройстве с кнопками;

Pre-Stage лазер с ТЕС.

Применение:

Оптический усилитель для сложных условий эксплуатации (при использовании шкафа) в сетях HFC и FTTH с прямым каналом передачи.

RF Overlay в FTTH-сетях GPON / EPON.

Оптическое усиление сигналов PAL, NTSC и QAM для сетей HFC и FTTH.

Волоконный узел сети для приложений DOCSIS 3.1 – OFN210-FR.

Функции:

Литой корпус волоконного узла согласно спецификации DOCSIS 3.1.

Автоматический контроль усиления (AGC).

Высокий уровень выходного радиосигнала, используемый для коаксиальных сетей MDU или более крупных сетей (несущая 120xQAM256, уровень радиочастотного шума до 106 дБмкВ).

Обратный канал с помощью функций «OBI free» или «непрерывного» режима.

DFB лазер с длиной волны 1310 нм в обратном канале (опция лазера CWDM DFB).

Гибкая DS/US полоса с подключаемым диплексером: 65/85 МГц или 204/258 МГц (на более поздней стадии устанавливается высокая US полоса пропускания без замены аппаратного обеспечения).

Эквалайзер и ATT с электронной настройкой.

Диапазон частот до 1218 МГц.

Раздельное оптическое соединение DS и US (2 x SC/APC).

Применение:

Сложные волоконно-оптические сети с использованием DOCSIS 3.1.

Двунаправленные сети для телевизионного вещания/кабельных модемов на основе стандарта DOCSIS3.1.

Оптический FTTH-приемник кабельного телевидения с блочным фильтром OFN45 в двух версиях: компактная версия OFN45C и версия в корпусе с волокном OFN45.

Функции:

Прямой канал RX для сетей кабельного телевидения с максимальной производительностью.

Расширенный оптический входной диапазон для автоматического контроля усиления: -12 дБм…+ 2 дБм.

Варианты корпуса: компактный или в герметичном корпусе.

Блочный фильтр (с длиной волны для сетей CATV от 1540 до 1560 нм).

Радиочастотный диапазон 45 – 1006 МГц.

Штепсельная вилка питания постоянного напряжения 12В.

Очень низкое энергопотребление.

Применение:

Терминация RF-оверлейного телевизионного вещания для сетей, включающих услуги передачи данных GPON/EPON или PtP.

Однонаправленные сети для телевещания.

Самый большой, по словам компании Portaprompt (Великобритания), телесуфлер размером 32˝ (1366×768) и весом 8,9 кг позволяет удалить «подсказчика» на расстояние до 18-20 м.

В противоположность данному решению, компания Fortinge анонсировала «наладонный» суфлер NOA – гаджет весом 1,4 кг, к которому через Bluetooth подключаются «наладонники» Apple или Android размером от 7˝ до 11˝.

Guntermann&Drunck Gmbh (Германия) представила финальную версию ControlCenter-IP – решения KVM-over-IP (4K@60).

KVM-Tec Electronic Gmbh (Австрия) анонсировала media4KConnect – решение для передачи видео 4096×2160@60p (4:4:4) по оптике на расстояние до 300м с малой задержкой сигнала.

AEQ (Испания) анонсировала решение Atrium – цифровую микшер-консоль для вещателей. Питание может выполняться через PoE+ (под заказ). Обеспечивается микширование до 1000 сигналов.

Deltacast (Бельгия) анонсировала видеокарты 4x12G-SDI с поддержкой HDR.

Безопасность и защита данных

С ростом популярности решений «умный дом» увеличивается и количество уязвимостей IoT-устройств. Для обеспечения безопасности таких решений компания Irdeto представила Irdeto Trusted Home, которое позволяет провайдерам «обезопасить» все элементы «умного дома» за роутером и повысить средний доход с абонента (ARPU). Irdeto Trusted Home предлагается в виде Android- и iOS-приложений, самонастраиваемых под управлением AI.

Борьба с пиратством продолжает оставаться проблемой для многих вещателей, правообладателей и операторов платного ТВ. Их должен заинтересовать аналитический инструмент Piracy-iQ от Friend MTS. Решение позволяет в режиме реального времени формировать аналитику по использованию нелегально транслируемого видеоконтента и отслеживать источники утечки.

Антенное оборудование

Hilton Communications (Германия) продемонстрировала новую модель антенны – HMAM-PM. Моторизированное решение предлагается в двух вариантах с тарелкой на 1,8 м и 2,4 м. Время настройки и установки не превышает 2 часа. Обеспечивается плавная настройка по полярным осям; точное и быстрое настраивание на любой спутник (не более 30 с). Настройка выполняется через web-интерфейс. Решение оптимально для мониторинга и автоматизированного резервирования.

Компания Funke Antennen BV (бренд Funke Digital TV, Нидерланды), помимо нескольких моделей с добавленной поддержкой 5G (ODSC 100, DSC310, DSC550), презентовала новую модель антенны YAGI NX+, и анонсировала новую модель без названия, ожидаемую в 2020 г. Обе новинки реализованы на низкошумящем усилителе, поддерживают DVB-T/T2, ISDB-T, а также 5G/LTE, и работоспособны при скорости ветра до 120 км/ч.

Технологии и интересные решения

Интерес к восстановлению старых кинолент и оцифровке их в новые форматы наблюдается у многих телестудий. Здесь поможет малоформатный SCANBOX – новое решение от CTM Group (Франция) для сканирования в режиме реального времени с разрешением до 2K/4K. Емкость бобины с кинолентой (16/9,5/8 мм) – 600 м. Решение обеспечивает очистку от пыли и загрязнений, а также уменьшение числа царапин на кинопленке. Еще одно решение этого же производителя ориентировано на очистку кинопленки (8, 16 и 35 мм) – Compact Clean – эффективно удаляет с пленки отпечатки пальцев, грязь, пыль, не повреждая сам носитель. Скорость обработки (чистки) варьируется (максимально 2000 м/час).

Пример использования искусственного интеллекта продемонстрировал бренд LightFlow (by epic labs) – автоматизированное AI-решение LightFlow Media для улучшения качества видео и снижения затрат. Технология LightFlow анализирует видео и оптимизирует его стриминг. По данным разработчиков, это позволяет сэкономить до 40% и оптимизировать доставку контента (от SD до 4K) на любые устройства. Пользователям остается выбрать между качеством и экономией.

Еще один пример использования AI представила Agora.ai – решение для наложения видеокартинки с камеры практически на любой фон.

Презентованный компанией Hengli Digital Industrial (TM Hengli, Китай) компактный проектор HL-P03 обеспечивает на расстоянии 3,1м экранную картинку с диагональю 100˝ (на 1,5 м – 50˝). Гарантируемое время работы светодиодной лампы OSRAM Q8 RGB LED – 20 тыс. часов. Девайс стоимостью $400 позволяет формировать изображение от 40˝ до 300˝ на расстоянии от 0,5 м до 9 м. Решение работает под управлением ОС Android 6.0 и реализовано на чипсете ARM Cortex A53 с графическим чипсетом Mali720MP4. Поддерживается USB, HDMI, RJ45.

Рекламщиков и любителей современных визуальных решений заинтересует новый вертикальный прозрачный 55˝ OLED-монитор от бренда Leyard – Planar LookThru с размерами 79,9×244,3 см.

Заключение

Все продемонстрированные на выставке IBC 2019 решения и технологии интересны для разных категорий потребителей. Но производители должны понимать, что конкретное железо (в частности, оборудование с поддержкой 5G) будет востребовано на данный момент в ограниченном числе стран. И даже если в новые модели смартфонов или других мобильных гаджетов будет интегрирована данная технология, и данные модели появятся у нас, оценить преимущества технологии потребители смогут, увы, только за пределами Украины. Это же относится и к формату 8K, поэтому телеприемники данного разрешения вряд ли станут продаваемыми в Украине, кроме как для рекламных целей.

Системы виртуальной реальности (VR) перспективны, но основной упор необходимо уделить качеству картинки. А вот искусственный интеллект используется довольно широко. И решения на его основе будут активно продвигаться и далее. Как и перспективные технологии компрессии контента без потери качества (VVC, MPEG-5 и др.).

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