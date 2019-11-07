Российское Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) обнародовало окончательный вариант дорожной карты «Технологии беспроводной связи». Исходя из документа, финальная сумма, выделенная на покрытие расходов по реализации 5G и интернета вещей, практически в четыре раза ниже той, что была запланирована изначально, передает CNews.

Сообщается, что в первой версии дорожной карты, представленной в мае текущего года, развитию беспроводных технологий в России отводилось более 1 триллиона рублей, из которых 550 миллиардов планировалось выделить на спутниковую связь, а 423 миллиарда — на сотовую.

В последней редакции документа прописана уже в разы меньшая сумма — 105,16 миллиарда рублей. Совокупный объем затрат на поддержку производителей беспроводных средств связи за период до 2024 г. составит 244,16 млрд руб. – в четыре раза меньше, чем планировалось изначально.

Так, на 4G и 5G потребуется 112 млрд, на LPWAN — 56,41 млрд, на спутниковые технологии связи — 27,95 млрд, на технологии WLAN — 24,6 млрд и на субтехнологию PAN будет потрачено 27,95 млрд.

Напомним, в представленной в октябре Минкомсвязью дорожной карте «Технологии беспроводной связи» говорилось о том, что среднегодовой рост рынка 5G в России может превысить мировые показатели и составить 74%. Причиной увеличения темпов роста послужит развитие беспроводных технологий.

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