Уже в ноябре любимые музыкальные телеканалы М1 и М2 зрители будут смотреть в HD. Два провайдера телевизионной услуги, официальные партнеры StarLightMedia – Ланет и MEGOGO – покажут каналы в версии с высоким качеством. По сравнению с SD картинка улучшится в пять раз, — сообщили корреспонденту Mediasat в пресс-службе вещателя.

Переход на вещание в HD качестве – важный этап реализации стратегии медиагруппы StarLightMedia и развития ТВ-рынка Украины в целом. Он позволит зрителям получить более качественное изображение на своих экранах, а партнерам по рынку – предложить клиентам большую ценность по сравнению с эфирным вещанием.

«Соблюдения принципов партнерства – главный аспект нашей работы и наша ценность. Раньше мы уже заявляли, что в первом квартале 2020 года телеканалы группы StarLightMedia перейдут в HD-вещание. Организация ретрансляции телеканалов М1, М2 в HD-качестве в сетях партнеров – один из важных этапов выполнения наших договоренностей с участниками рынка. HD-качество уже доступно в сетях двух крупных провайдеров телевиденья Украины. При этом каждый действующий партнер-провайдер StarLightMedia может тоже принять поток и показывать зрителю лучшую картинку. Для этого необходимо обратиться к менеджеру своего региона. Поток в HD можно принять через IP, техническую сторону обеспечивает наш партнёр компания IPmedia», – комментирует Николай Фаенгольд, Коммерческий директор дивизиона Digital&PayTV StarLightMedia.

Уже сейчас StarLightMedia производит 66% контента в HD качестве. К 2020 году процент вырастет до ста. Переход на HD-версии дает возможность провайдерам привлекать новых абонентов и тем самым способствовать росту рынка.

«Для того чтобы производить и вещать в HD, команда StarLightMedia проводит модернизацию оборудования. Например, мы модернизируем монтажные хранилища и монтажные станции. Это необходимо, потому что не все компьютеры могут выдержать новые нагрузки. Также обновляем спутниковую станцию ​​и модернизируем рабочие станции отделов дизайна, промо и диджитал. Они уже имеют опыт с таким материалом, но новая техника позволит делать это быстрее», – говорит Владимир Харченко, технический директор StarLightMedia.

По мнению генерального директора М1 и М2 Сергея Перцева: «От перехода на HD-качество точно выиграют и зрители, и артисты, и мы, проводники между ними. Приятно, что нынешнюю юбилейную церемонию «М1 Music Awards» уже можно будет посмотреть в HD! Поэтому, даже не имея возможности физически присутствовать на концерте, аудитория точно останется в восторге от увиденного!»

«Для MEGOGO высокое качество изображения всегда было в приоритете, – комментирует Иван Шестаков, директор по маркетингу и стратегии MEGOGO. – Появление украинских телеканалов, в том числе М1 и М2, в HD-качестве – весомое для нас событие, которое мы ждали больше трех лет. Это создаст более комфортные условия ТВ-просмотра для наших зрителей, что действительно радует».

В новом году проекты каналов группы StarLightMedia в HD-качестве будут доступны в сетях партнеров телерынка, а именно – спутниковых провайдеров, ОТТ/IPTV-провайдеров и провайдеров цифрового кабеля. В формате HD просмотров не будет доступен в эфире Т2 и в сетях провайдеров аналоговых кабельных сетей.

«Мы понимаем, что это создаст разницу на рынке платного и бесплатного телевидения. То есть, у технологичных провайдеров будет преимущество в качестве, а у провайдеров с отсталыми технологиями – повод для развития. Тем самым, переходя в HD, мы не только улучшаем картинку для зрителя, но и развиваем украинское телевидение», – подчеркивает важность этого шага коммерческий директор дивизиона Digital&PayTV StraLightMedia Николай Фаенгольд.

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