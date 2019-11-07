Платформа NBA TV должна стать первой линейной сетью, которая будет иметь прямую связь с потребителем.

Стриминговый сервис, который управляется совместно NBA и компанией Turner Sports, входящей в WarnerMedia, будет доступен американским подписчикам через сайт NBA.com, а также через мобильное приложение NBA. При этом отмечается, что пользователи мобильных устройств получат более широкие возможности для просмотра.

По данным издания InsideSport, стоимость месячной подписки на платформу составит 6.99 доллара, годовой – 59.9 доллара. За эти деньги пользователь получит возможность просмотра более 100 эксклюзивных онлайн-трансляций баскетбольных матчей NBA, оригинальных программ и контент по запросу.

Недавно в NBA TV озвучили планы, связанные с улучшением качества освещения спортивных событий, включая съёмки под новым углом, использование эксклюзивных материалов, снятых на смартфон, живые групповые чаты со знаменитостями, глубокую аналитику и графическую статистику, а также интеграцию с социальными медиа.

«В основе нашего партнёрства с NBA Digital всегда лежал инновационный подход, и запуск этого ориентированного на конечного потребителя продукта в сочетании с новыми инициативами в сфере контента даст болельщикам NBA ещё более широкие возможности для взаимодействия с NBA TV и нашим совместным коллективным портфелем брендов», – говорит Тина Шах, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер Turner Sports.

«NBA TV это уникальный источник, дающий круглосуточный доступ к премиальным играм и программам NBA, – добавил старший вице-президент NBA по потребительским продуктам Крис Беньярко. – Мы с радостью предложим ещё более широкие возможности доступа к NBA TV, обеспечив зрителю предварительный просмотр будущих игр в режиме реального времени».

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