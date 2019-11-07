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NBA TV

Платформа NBA TV должна стать первой линейной сетью, которая будет иметь прямую связь с потребителем.

Стриминговый сервис, который управляется совместно NBA и компанией Turner Sports, входящей в WarnerMedia, будет доступен американским подписчикам через сайт NBA.com, а также через мобильное приложение NBA. При этом отмечается, что пользователи мобильных устройств получат более широкие возможности для просмотра.

По данным издания InsideSport, стоимость месячной подписки на платформу составит 6.99 доллара, годовой – 59.9 доллара. За эти деньги пользователь получит возможность просмотра более 100 эксклюзивных онлайн-трансляций баскетбольных матчей NBA, оригинальных программ и контент по запросу.

Недавно в NBA TV озвучили планы, связанные с улучшением качества освещения спортивных событий, включая съёмки под новым углом, использование эксклюзивных материалов, снятых на смартфон, живые групповые чаты со знаменитостями, глубокую аналитику и графическую статистику, а также интеграцию с социальными медиа.

«В основе нашего партнёрства с NBA Digital всегда лежал инновационный подход, и запуск этого ориентированного на конечного потребителя продукта в сочетании с новыми инициативами в сфере контента даст болельщикам NBA ещё более широкие возможности для взаимодействия с NBA TV и нашим совместным коллективным портфелем брендов», – говорит Тина Шах, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер Turner Sports.

«NBA TV это уникальный источник, дающий круглосуточный доступ к премиальным играм и программам NBA, – добавил старший вице-президент NBA по потребительским продуктам Крис Беньярко. – Мы с радостью предложим ещё более широкие возможности доступа к NBA TV, обеспечив зрителю предварительный просмотр будущих игр в режиме реального времени».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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