Данные нового исследования, представленные Международным союзом электросвязи (ITU), показывают, что сегодня интернетом пользуется примерно 4.1 миллиарда человек во всём мире. Однако, в большинстве стран, и, в особенности в развивающихся, использование интернета женщинами по-прежнему отстаёт.

В целом, более половины женщин во всём мире (52%) по-прежнему не пользуются интернетом. Среди мужчин доля тех, кто не использует данную технологию, составляет лишь 42%. Во всех регионах мира, за исключением Северной и Южной Америк, интернетом пользуются чаще мужчины, чем женщины, говорится в исследовании, представленном ITU.

Данные ITU показывают, что использование интернета продолжает расти во всем мире: в настоящее время Всемирной Паутиной пользуются 4.1 миллиарда человек, или же 53.6 % населения планеты. Тем не менее, примерно 3.6 миллиарда человек остаются не подключенными к сети, и большая часть таких людей проживает в наименее развитых странах, где интернетом пользуется в среднем лишь двое человек из десяти.

Поскольку наиболее часто используемым сегодня средством выхода в сеть является мобильный телефон, в ITU предполагают, что 96% мирового населения в настоящее время проживает в зоне досягаемости сигнала мобильных сотовых станций, и 93% из них имеет возможность доступа к сетям стандарта 3G и выше.

Впрочем, в странах, где слишком велик гендерный разрыв в сфере владения мобильными телефонами, немалое количество женщин также остаётся вне интернета, и это наводит на мысль о том, что увеличение количества женщин, пользующихся мобильными телефонами, поможет сократить гендерный разрыв между пользователями глобальной сети.

В целом, авторы исследования приходят к выводу, что вопрос доступности и отсутствие навыков владения цифровыми технологиями остаются ключевыми барьерами на пути к росту и эффективности использования интернета, и в особенности это касается наименее развитых стран мира.

По словам директора бюро по развитию электросвязи в ITU Дорин Богдан-Мартин, «отсутствие цифровых навыков и грамотности, дающих возможность большему количеству человек – и, в особенности, женщинам участвовать и хорошо себя чувствовать в цифровой экономике – это те несколько критических вопросов, которые требуют решения».

Авторы исследования надеются, что оно даст правительствам мощный инструмент для лучшего понимания проблем со связью, включая растущий гендерный разрыв, а также для принятия осознанных решений, направленных на подключение тех, кому этого подключения не хватает, и отслеживания прогресса на глобальном уровне.

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