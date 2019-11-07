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Мужчина в интернете / internet and man
Фото: The Globe and Mail

Данные нового исследования, представленные Международным союзом электросвязи (ITU), показывают, что сегодня интернетом пользуется примерно 4.1 миллиарда человек во всём мире. Однако, в большинстве стран, и, в особенности в развивающихся, использование интернета женщинами по-прежнему отстаёт.

В целом, более половины женщин во всём мире (52%) по-прежнему не пользуются интернетом. Среди мужчин доля тех, кто не использует данную технологию, составляет лишь 42%. Во всех регионах мира, за исключением Северной и Южной Америк, интернетом пользуются чаще мужчины, чем женщины, говорится в исследовании, представленном ITU.

Данные ITU показывают, что использование интернета продолжает расти во всем мире: в настоящее время Всемирной Паутиной пользуются 4.1 миллиарда человек, или же 53.6 % населения планеты. Тем не менее, примерно 3.6 миллиарда человек остаются не подключенными к сети, и большая часть таких людей проживает в наименее развитых странах, где интернетом пользуется в среднем лишь двое человек из десяти.

Поскольку наиболее часто используемым сегодня средством выхода в сеть является мобильный телефон, в ITU предполагают, что 96% мирового населения в настоящее время проживает в зоне досягаемости сигнала мобильных сотовых станций, и 93% из них имеет возможность доступа к сетям стандарта 3G и выше.

Впрочем, в странах, где слишком велик гендерный разрыв в сфере владения мобильными телефонами, немалое количество женщин также остаётся вне интернета, и это наводит на мысль о том, что увеличение количества женщин, пользующихся мобильными телефонами, поможет сократить гендерный разрыв между пользователями глобальной сети.

В целом, авторы исследования приходят к выводу, что вопрос доступности и отсутствие навыков владения цифровыми технологиями остаются ключевыми барьерами на пути к росту и эффективности использования интернета, и в особенности это касается наименее развитых стран мира.

По словам директора бюро по развитию электросвязи в ITU Дорин Богдан-Мартин, «отсутствие цифровых навыков и грамотности, дающих возможность большему количеству человек – и, в особенности, женщинам участвовать и хорошо себя чувствовать в цифровой экономике – это те несколько критических вопросов, которые требуют решения».

Авторы исследования надеются, что оно даст правительствам мощный инструмент для лучшего понимания проблем со связью, включая растущий гендерный разрыв, а также для принятия осознанных решений, направленных на подключение тех, кому этого подключения не хватает, и отслеживания прогресса на глобальном уровне.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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