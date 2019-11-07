Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подвел итоги конкурса на цифровые лицензии для 11 местных телеканалов в пяти областях Украины. Об этом сказано на сайте регулятора.

Сообщается, что в связи с отключением аналогового вещания в Украине под вопросом оказалась работа многих местных вещателей, не имеющих цифровой лицензии. В стране таких телекомпаний насчитывается 94. Было принято решение провести конкурс на 11 цифровых лицензий, о чем сообщалось еще в июле.

Так, по словам ответственного секретаря Нацсовета Александра Ильяшенко, на сегодняшнем заседании были объявлены результаты конкурса для местных вещателей в Днепропетровской и Киевской областях, а также в городе Запорожье, Харькове и Черновцах. Всего в конкурсе принимали участие 18 телерадиокомпаний.

«Сегодня мы рассматриваем 11 населенных пунктов, в которых осуществляют местное вещание в аналоговом стандарте 23 телерадиокомпании, 18 из них участвуют в конкурсе, 5 вещателей заявлений не подавали», — отметил Ильяшенко.

По результатам конкурса, В Днепропетровской области (44, 47 и 21 каналы) цифровую лицензию получили: «Телевизионная компания «Приват ТВ Днепр» (логотип — «2+2 9 канал») в городах Вольногорск, Днепр, Желтые Воды, Первомайск, Никополь и Покрова; «Телерадиокомпания Регион» (логотип — «D1») в Днепре, Желтых Водах, Никополе и Покрове; «Телерадиокомпания «КВАРЦ» (логотип — «ПлюсПлюс») в Никополе; частная региональная ТРК «ДЮФОЛ» (логотип — «ТВП») в Первомайске; ТРК «Украинско-польское радио «Содружество» (логотип — «NOBEL TV») в Днепре; Телекомпания «Автор ТВ» (логотип — «41») в Днепре; «ТРК «ТЕТ-Днепропетровск» (логотип — «ПлюсПлюс») в Днепре.

В Киевской области (44 канал): ООО «Гравис» (логотип — «ПЛЮСПЛЮС») в городе Переяслав и пгт Макарово и ЧП «АВИС» (логотип — «АВІС») в Макаровом.

В Запорожье (44 канал): КП «Муниципальная телевизионная сеть» (логотип — «Z»), «Телерадиокомпания «Алекс ТВ» (логотип — «ПлюсПлюс»), а также «Телерадиокомпания «НБМ-Запорожье» (логотип — «НБМ-Запоріжжя»).

В Харькове (53 канал): «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «S-ТЕТ» (логотип — «ПлюсПлюс») и «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПРАВО А/ТВК» (логотип — три полоски красного, зеленого и синего цвета).

В Черновцах (25 канал): «Городская телерадиокомпания «Черновцы» (логотип — стилизированная буква «Ч» в круге) и «Телерадиокомпания «ТВА» (логотип — «ТВА»).

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