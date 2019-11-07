После того как три крупнейших мобильных оператора Китая заявили о развертывании услуг 5G по всей стране, в республике официально преступили к началам работ по созданию сетей следующего поколения — 6G. Об этом сообщает Reuters.

«Китайские правительственные министерства и научно-исследовательские институты встретились на этой неделе, чтобы создать национальную группу по исследованиям и разработкам в области технологий 6G», — говорится в сообщении.

Примечательно, что официальное объявление о старте работ над сетями 6 поколения было сделано всего через несколько дней после того, как мобильные операторы Китая развернули услуги мобильной связи 5G по всей стране.

Как пишет ресурс, Китай изначально заявлял, что запустит сверхбыстрый мобильный интернет-сервис в начале следующего года. Однако теперь КНР пришлось ускорить свои планы, поскольку напряженность в отношениях с США накалилась.

Напомним, по прогнозам аналитиков Bank of America Merrill Lynch (BofA), через 10 лет стандарт связи 5G устареет, а миру потребуется более совершенная технология — 6G, в связи с чем уже к 2028 году стоит ожидать появления первых коммерческих проектов шестого поколения.

Впрочем, мир уже делает небольшие шаги в сторону стандарта новейшего поколения. К примеру, в сентябре российские инженеры сообщили о своей работе над 6G-модемами. Разработчики планируют реализовать внедрение технологии без создания новой инфраструктуры.

Месяцем ранее стало известно, что к разработкам сетевых решений для технологии 6G приступила компания Huawei. Для этого производитель начал сотрудничество с 13 передовыми исследовательскими институтами.

Более того, Южная Корея сообщила о работе по созданию решений для 6G еще в начале текущего года. Компания LG договорилась о сотрудничестве с Институтом передовых технологий (KAIST). Совместно они построят лабораторию для исследований в сфере 6G в городе Тэджон.

Позже к работам над связью шестого поколения приступило подразделение Advanced Communications Research Center, являющееся частью Samsung Research.

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