Сеть NB-IoT от Киевстар доступна уже в пяти областях Украины. На данный момент оператор ведет переговоры о реализации комплексных решений с крупными промышленными компаниями и городскими администрациями областных центров, передает Лига.Tech.

По словам директора по развитию новых направлений бизнеса Киевстар Ильи Польшакова, оператор запустил свою NB-IoT сеть Интернета вещей в Киевскай, Одесской, Львовской, Харьковской и Днепропетровской области.

«Мы ведем переговоры о реализации комплексных решений с крупными промышленными компаниями и городскими администрациями Харькова, Киева, Львова, Житомира и др городов», — отметил Илья Польшаков.

С помощью NB-IoT клиенты Киевстар могут воспользоваться услугами удаленного мониторинга потребления природных ресурсов, позиционирования транспорта и персонала, отслеживания грузов, либо же задействовать комплексные решения для управления производственными линиями или отдельными механизмами в режиме реального времени.

Напомним, первые сети NB-IoT Киевстар запустил еще в феврале. На тот момент оператор мобильной связи сообщил об успешном подключении собственной сети интернета вещей на предприятиях Киевской и Одесской областей.

Также недавно другой украинский оператор — Vodafone — сообщил о полной технической готовности сети NB-IoT к коммерческому запуску в Украине, а также о начале пользовательского тестирования интернета вещей.

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