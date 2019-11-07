Правительство Украины хочет обязать граждан и технические компании утилизировать батарейки. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде депутаты партии «Слуга народа», передает Лига.Tech.

Согласно данным, в законопроекте «О батареях и аккумуляторах» прописано, что с 2021 года все компании в Украине, занимающиеся производством/импортом техники с использованием батареек, будут вынуждены создать систему их (батареек) утилизации.

Конкретнее, каждая такая компания может заниматься утилизацией самостоятельно — создав за свой счет отдельное юридическое лицо. Либо же предлагается утвердить специальную организацию для переработки, куда члены-компании будут делать взносы.

В свою очередь граждан вынудят сдавать отслужившие свой срок батареи и аккумуляторы в пункты приема.

Законопроект должен вступить в силу уже с 2021 года. В документе указано, что через три года после его утверждения доля переработанных батареек должна составить 5% от завезенных. В 2025 году должно быть 10% и так, увеличиваясь на 5% каждый год, показатель вырастет до 45% к 2031 году.

Отмечается, что с помощью данного документа правительство немерено улучшить состояние окружающей среды, в частности чистоты воды и земли. Как пишет ресурс, одна портативная батарея может загрязнить вредными компонентами около 400 литров воды и 20 квадратных метров/кубометров грунта.

В то же время законопроект может повлечь за собой и подорожание техники, говорит аналитик ресурсно-аналитического центра Общество и окружающая среда Андрей Андрусевич. Поскольку компании будут вкладывать свои затраты на утилизацию в цену, такие товары станут дороже.

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