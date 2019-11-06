Антимонопольный комитет (АМКУ) удовлетворил заявку азербайджанской компании BakCell и дочерней МТС на согласованные действия на территории Украины. В частности, российской компании необходимо в течение трех лет полностью воздерживаться от конкуренции с Vodafone Украина, пишет Лига.Tech.

«ВФ Украина (Vodafone Ukraine)входит в группу МТС через два промежуточных юрлица – люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V. В МТС мажоритарным акционером является бизнесмен Владимир Евтушенков», сообщает ресурс.

Согласно условиям сделки, МТС в течение трех лет после заключения сделки не должен как-либо конкурировать с бизнесом Vodafone на территории Украины, переманивать к себе сотрудников и поставщиков данной компании, а также совершать любые действия, имеющие влияние на количество абонентов Vodafone.

Напомним, в конце прошлого месяца АМКУ разрешил азербайджанскому оператору Bakcell покупку Vodafone Украина. Компания получает опосредствованный контроль над украинским оператором.

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