Консорциум DVB опубликовал новую версию DVB-DASH, впервые добавив в стандарт режим низкой задержки.

Низкая задержка – это ключ к доставке контента линейного телевидения через интернет, в особенности – при трансляции живых мероприятий, ибо она обеспечивает возможность потокового вещания с задержкой во времени, сравнимой с задержкой при вещании программ эфирного телевидения.

Это также поможет обеспечить персонализацию трансляции живого вещательного контента с вкраплением контента, доставляемого через интернет.

Стандарт DVB-DASH построен на базе MPEG-DASH, который был первым утверждённым на международном уровне решением для потокового вещания через HTTP с адаптивным битрейтом.

Синяя книга DVB A168 уже доступна для загрузки.

Спецификация была утверждена Управляющим советом DVB в июле 2019 года, однако её публикация откладывалась из-за необходимости внесения «редакционных правок» после последующих встреч рабочей группы MPEG.

Напомним, годом ранее DVB и HbbTV представили инструмент для проверки DASH.

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