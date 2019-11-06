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DVB-DASH

Консорциум DVB опубликовал новую версию DVB-DASH, впервые добавив в стандарт режим низкой задержки.

Низкая задержка – это ключ к доставке контента линейного телевидения через интернет, в особенности – при трансляции живых мероприятий, ибо она обеспечивает возможность потокового вещания с задержкой во времени, сравнимой с задержкой при вещании программ эфирного телевидения.

Это также поможет обеспечить персонализацию трансляции живого вещательного контента с вкраплением контента, доставляемого через интернет.

Стандарт DVB-DASH построен на базе MPEG-DASH, который был первым утверждённым на международном уровне решением для потокового вещания через HTTP с адаптивным битрейтом.

Синяя книга DVB A168 уже доступна для загрузки.

Спецификация была утверждена Управляющим советом DVB в июле 2019 года, однако её публикация откладывалась из-за необходимости внесения «редакционных правок» после последующих встреч рабочей группы MPEG.

Напомним, годом ранее DVB и HbbTV представили инструмент для проверки DASH.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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