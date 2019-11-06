Компания Apple заблокировала доступ к интернету и сервисам всем iPhone и iPad, выпущенным до 2012 года. Об этом сообщает ресурс Сегодня.

Согласно данным, каждые 19 лет на GPS-устройствах происходит сброс и обновление. Последний раз подобное произошло в ночь с 6 на 7 апреля 2019 года. Поэтому Apple выпустила специальное обновление iOS 10.3.4 или 9.3.6 для старых iPhone и iPad, которе поможет скорректировать работу устройств.

В частности, обновление касается iPhone 5 (iOS 10.3.4), iPad четвертого поколения (iOS 10.3.4), iPad 2 (iOS 9.3.6), iPad mini 2 (iOS 9.3.6), iPad 3 (iOS 9.3.6) и iPhone 4s (iOS 9.3.6). Выпускать обновление для более старых моделей компания не планирует.

В связи с этим, iPhone 4, 3GS, 3G и 2G, а также для iPad первого поколения будут заблокированы, а их владельцы не смогут получать доступ к App Store, приложениям почты и погоды и браузеру Safari.

Напомним, недавно стало известно, что Apple планирует объединить все свои сервисы по подписке в единый пакет с фиксированной ценой. В частности, решение касается музыкального сервиса Apple Music и видеосервиса Apple TV+. Планирует ли компания вносить в единый пакет Apple News+, Apple Arcade, AppleCare+ и хранилище iCloud — пока неизвестно.

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