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Пиратство

Альянс творчества и развлечений (ACE) – глобальная коалиция, созданная для защиты динамически развивающегося легального рынка и сокращения пиратства – достигал очередной крупной победы, заставив оператора двух гигантских источников нелегального, неавторизированного контента свернуть свою деятельность.

До вмешательства со стороны ACE, сайты Openload и Streamango были мощными источниками пиратского контента. Один только Openload объединял более 1 000 серверов, расположенных в Румынии, Франции и Германии, генерируя большие объёмы трафика, чем многие из источников легального контента, включая Hulu, HBO Go, Sky, а также сайты CBS News и NBC News. Данный ресурс обеспечивал пиратским контентом 72% ведущих 50 нелегальных стриминговых и линкинговых сайтов в мире.

«ACE создан для того, чтобы защищать легальный рынок творческого контента через целый ряд юридических и операционных механизмов – и данная победа Альянса стала важным шагом на пути к достижению этой цели, – заявил председатель правления и генеральный директор Американской ассоциации кинокомпаний Чарльз Ривкин, занимающий также пост председателя правления ACE. – На протяжении многих лет эти две пиратские платформы не делали никаких существенных шагов для того, чтобы остановить распространение нелегального контента, продолжая причинять вред творцам и вводить в заблуждение потребителей».

Офис торгового представителя США (USTR) упомянул Openload в Обзоре печально известных рынков за 2018 год, указав на то, что ресурс стимулирует пользователей загружать нелегальный контент в обмен на возможность нелегального скачивания контента.

Под давлением коалиции оператор обеих пиратских платформ был вынужден прекратить работу, а также выплатить немалую компенсацию за принесенный ущерб.

Также совсем недавно ACE добился принятия постоянно действующих судебных запретов на деятельность проектов Vader Streams, Dragon Box и TickBox.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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