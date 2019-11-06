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OneWeb планирует собрать 1 миллиард долларов на запуск мега-созвездия спутников

Борис Скуратовский
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OneWeb
Фото: Twitter компании OneWeb

Компания OneWeb, работающая в сфере спутникового интернета, надеется получить от инвесторов 1 миллиард долларов, дабы обеспечить финансирование программы запуска на орбиту сотен современных спутников, начало которой намечено на следующий год.

Как стало известно, компания OneWeb, за которой стоят японская компания SoftBank, компания Virgin Group Ричарда Бренсона и Airbus, намерена получить денежную сумму, необходимую для реализации плана запуска в космос 30 спутников ежемесячно. Первые спутники, запускаемые в космос в рамках крупнейшей среди подобных программ в истории, отправятся на орбиту уже в декабре.

Согласно информации издания Telegraph приблизительно половину из этой суммы в компании OneWeb надеются получить от SoftBank, распределив данные средства на два года. При этом, как ожидается, денежные средства поступят как в виде акций, так и в виде облигаций, хотя, окончательная сумма и сроки могут измениться.

Необходимость нового финансирования возникла спустя более чем шесть месяцев после того, как компания OneWeb получила очередное финансирование на сумму в 1.25 миллиарда долларов, которое поступило после успешного запуска на орбиту шести спутников.

Фирма планирует выводить на орбиту по 30 спутников ежемесячно, дабы реализовать проект, связанный с созданием на орбите группировки из 650 спутников, обеспечивающих глобальное покрытие планеты Интернетом.

Ранее в этом году компания OneWeb заключила соглашение с расположенной во Флориде компанией Airbus, дабы модернизировать процесс производства спутников связи и стать первой компанией, применившей промышленные методы массового производства в сфере спутникостроения.

В фирме утверждают, что ввод в эксплуатацию нового завода во Флориде «знаменует собой прорыв в сфере технологий и производства», который позволит снизить стоимость и сроки изготовления аппаратов, обеспечивая выпуск одного спутника за смену и двух за день.

Массовое производство значительно расширит миссию компании, направленную на обеспечение подключения к интернету всех и повсюду, а также повышение степени доступности космических технологий.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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