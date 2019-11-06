OneWeb планирует собрать 1 миллиард долларов на запуск мега-созвездия спутников

Компания OneWeb, работающая в сфере спутникового интернета, надеется получить от инвесторов 1 миллиард долларов, дабы обеспечить финансирование программы запуска на орбиту сотен современных спутников, начало которой намечено на следующий год.

Как стало известно, компания OneWeb, за которой стоят японская компания SoftBank, компания Virgin Group Ричарда Бренсона и Airbus, намерена получить денежную сумму, необходимую для реализации плана запуска в космос 30 спутников ежемесячно. Первые спутники, запускаемые в космос в рамках крупнейшей среди подобных программ в истории, отправятся на орбиту уже в декабре.

Согласно информации издания Telegraph приблизительно половину из этой суммы в компании OneWeb надеются получить от SoftBank, распределив данные средства на два года. При этом, как ожидается, денежные средства поступят как в виде акций, так и в виде облигаций, хотя, окончательная сумма и сроки могут измениться.

Необходимость нового финансирования возникла спустя более чем шесть месяцев после того, как компания OneWeb получила очередное финансирование на сумму в 1.25 миллиарда долларов, которое поступило после успешного запуска на орбиту шести спутников.

Фирма планирует выводить на орбиту по 30 спутников ежемесячно, дабы реализовать проект, связанный с созданием на орбите группировки из 650 спутников, обеспечивающих глобальное покрытие планеты Интернетом.

Ранее в этом году компания OneWeb заключила соглашение с расположенной во Флориде компанией Airbus, дабы модернизировать процесс производства спутников связи и стать первой компанией, применившей промышленные методы массового производства в сфере спутникостроения.

В фирме утверждают, что ввод в эксплуатацию нового завода во Флориде «знаменует собой прорыв в сфере технологий и производства», который позволит снизить стоимость и сроки изготовления аппаратов, обеспечивая выпуск одного спутника за смену и двух за день.

Массовое производство значительно расширит миссию компании, направленную на обеспечение подключения к интернету всех и повсюду, а также повышение степени доступности космических технологий.

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