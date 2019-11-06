4 ноября в эфире ряда украинских спутниковых телеканалов появились уведомления о кодировании в январе 2020 их сигнала:

ИнтерМедиаГруппа: Интер, НТН, К1, К2, Мего, Пиксель, Zoom, Enter-фільм.

Интер, НТН, К1, К2, Мего, Пиксель, Zoom, Enter-фільм. 1+1 Media: 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюс Плюс, УНІАН ТБ, Бігуді.

1+1, 2+2, ТЕТ, Плюс Плюс, УНІАН ТБ, Бігуді. Медиа Группа Украина: ТРК Украина, НЛО ТБ, Індиго ТБ, Ескулап ТБ

ТРК Украина, НЛО ТБ, Індиго ТБ, Ескулап ТБ StarlightMedia: ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2, Оце.

Основной посыл — обратиться к «Официальному телевизионному оператору». Кто это? Где искать? Рассказываем в видео.



01:20 20 января — кодирование сигнала спутниковых каналов медиагруп

01:40 кто мог видеть и где оповещение о «кодировании» сигнала

03:05 Офіційний телевізійний оператор! — кто это?

04:10 смотреть телеканалы медиагруп в открытом доступе можно в Т2

04:45 практический прием Т2 http://protv.net.ua/ viewtopic.php?f=33&t=8944&p= 130109#p130109

05:20 https://www.agsat.com.ua, http://www.satshop.com.ua

06:00 смотреть телеканалы за деньги — как?

06:40 DTH-платформы Экстра ТВ —

07:30 операторы кабельного телевидения

07:57 IPTV — телевизионный сервис от интернет-провайдера

08:18 в чем разница между IPTV и ОТТ?

09:00 в Украине около 10 легальных сервисов ОТТ — Megogo, Oll.TV, Divan.TV, Омега ТВ, Ланет.ТВ, Воля Смарт, Sweet.TV

09:45 — мобильное ТВ — Киевстар ТВ (Megogo), Vodafone TV (

10:28 20 января на спутнике останутся открыте телеканалы

11:50 Youtube — платформа нелинейного контента

12:25 телевизор — это устройство, Youtube — это ОТТ

12:50 Офіційний телевізійний оператор! Тот, у кого есть договора с правообладателями 00:40 4 ноября стартовало веерное включение кодирования спутниковых телеканалов01:20 20 января — кодирование сигнала спутниковых каналов медиагруп01:40 кто мог видеть и где оповещение о «кодировании» сигнала03:05 Офіційний телевізійний оператор! — кто это?04:10 смотреть телеканалы медиагруп в открытом доступе можно в Т204:45 практический прием Т2 http://protv.net.ua/viewtopic. php?f=33&t=13684&p=130106# p130106 05:20 https://isat.com.ua 06:00 смотреть телеканалы за деньги — как?06:40 DTH-платформы Экстра ТВ — https://xtratv.com.ua/ или Виасат Украина — https://viasat.ua/uk 07:30 операторы кабельного телевидения07:57 IPTV — телевизионный сервис от интернет-провайдера08:18 в чем разница между IPTV и ОТТ?09:00 в Украине около 10 легальных сервисов ОТТ — Megogo, Oll.TV, Divan.TV, Омега ТВ, Ланет.ТВ, Воля Смарт, Sweet.TV09:45 — мобильное ТВ — Киевстар ТВ (Megogo), Vodafone TV ( OLL.TV ), +TV (Volia Smart TV)10:28 20 января на спутнике останутся открыте телеканалы11:50 Youtube — платформа нелинейного контента12:25 телевизор — это устройство, Youtube — это ОТТ12:50 Офіційний телевізійний оператор! Тот, у кого есть договора с правообладателями

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