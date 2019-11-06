Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания может начать регулировать YouTube. По своим функциям видеосервис является фактически OTT-провайдером, пишет Детектор Медиа.

Как сообщила заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук, YouTube может попасть под регулирование Нацсовета, однако окончательное решение по этому вопросу еще не было принято.

«Но мы точно будем регулировать интернет-каналы. Точно будем регулировать печатные издания. Мы точно что-нибудь будем регулировать в OTT-платформах касательно пакетов премиум. Но это еще вопросы для обсуждения», — сказала Фещук.

Отмечается, что окончательно решение касательно возможного регулирования YouTube будет принято Комитетом по гуманитарной и информационной политике, который готовит новое профильное законодательство.

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