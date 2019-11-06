LG запатентовала новый складной телевизор. Устройство будет иметь гибкий экран, складываемый подобно гармошке, передает Planet Today.

Согласно данным, новый телевизор от LG будет оснащен дисплеем с отношением сторон 21:9. Особая конструкция гибкого экрана позволит раскладывать устройство до внушительных размеров.

Фото: Finance.ua

«Шесть секций экрана складываются зигзагом и позволяют сделать поверхность дисплея изогнутой — так достигается больший эффект присутствия при просмотре видеоконтента. Боковые жесткие элементы телевизора выполняют функции подставки, плюс, в них расположена электроника и динамики», -пишет ресурс.

Напомним, недавно стало известно, что LG планирует разработку телевизоров с новым дизайном. По предварительным данным, грядущие устройства от южнокорейского производителя будут иметь дисплей с загнутыми краями.

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