LG Electronics намерена судиться с китайским производителем техники Hisense. Корейская компания обвиняет фирму из КНР в незаконном использовании запатентованных технологий, пишет 3Dnews.

Согласно данным, LG подала против Hisense иск в окружной суд Калифорнии. Компания требует прекратить использование ее интеллектуальной собственности китайским производителем, а также выплаты компенсации.

В частности, в исковом заявлении идет речь о телевизионных панелях Hisense, которые, как утверждают в LG, используют разработки корейской компании, защищенные четырьмя патентами.

Напомним, в прошлом месяце LG обнародовала квартальный отчет, в котором демонстрируются невиданные для третьего квартала убытки подразделения LG Display. Гендиректор Чон Хо Янг говорит, что ситуация настолько критична, что дальнейшее выживание компании находится под угрозой.

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