Специалисты АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф.Решетнева» (ИСС, Красноярский край, Россия) разработали спутниковую антенну, сделанную полностью из углепластика. Она почти в два раза легче аналога из алюминия, передает Интерфакс-Россия.

Сообщается, что из углепластика выполнена не только отражающая поверхность, но и поддерживающие конструкции устройства. По данным гендиректора ИСС Николая Тестоедова, такая конструкция практически вдвое легче, нежели антенны из алюминия.

«Разработаны технология и образцы крупногабаритных антенн из композиционных материалов. Это уголь. Это намного легче, почти в два раза легче, чем такая же конструкция из алюминия», — сказал Тестоедов.

Кроме того, как заявил ведущий инженер-конструктор ресурсного центра «Космические аппараты и системы» специалистами Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнёва Максим Титов, новый образец спутниковой антенны способен обеспечить более высокую термостойкость и точность отражающей поверхности.

«Есть мировой тренд перехода на более высокие частоты, соответственно, более высокие частоты требуют более высокой точности отражающей поверхности рефлектора. Добиться такой точности из классических металлических материалов достаточно сложно, и мы применяем углепластик», — рассказал Титов.

Напомним, в апреле ИСС Решетнева разработало спутниковую систему связи между странами СНГ. Новая система обеспечит голосовую связь в реальном времени и передачу данных.

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