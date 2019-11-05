Vodafone запустил тестирование сети NB-IoT. Оператор заявляет о полной технической готовности интернета вещей к коммерческому запуску в Украине, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, сейчас компания проводит пользовательское тестирование, к которому приглашает различные предприятия, связанные логистикой, управлением, обслуживанием и т. д.

«В преддверии коммерческого запуска компания проводит пользовательское тестирование. Успешные тесты на реальных фрагментах сети Vodafone уже состоялись в Харькове, Одессе, Киеве, Житомире, Кропивницком, Кривом Роге, Херсоне и Днепре. Испытания прошли специальные модули для smart metering с автоматизированной передачей показаний, которые предоставили клиенты – компании из сферы ЖКХ», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что развертывание NB-IоT выполняется на базе LTE, благодаря чему сеть имеет повышенную безопасность и емкость. Из других преимуществ технологии — оптимизированное энергопотребление и стабильный доступ.

«Устройства, подключенные к NB-IoT сети, смогут общаться между собой на выделенной частоте 1800 МГц. При этом оборудование может получить стабильный доступ к сети даже в труднодоступных местах, например, в подвалах и шахтах лифтов», — говорится в сообщении.

Напомним, Vodafone Украина подключен к глобальной IoT-платформе Vodafone, мирового лидера в области IoT-решений. Таким образом, украинские клиенты Vodafone смогут получить доступ к лучшей мировой платформе, чтобы системно и централизованно управлять IoT-решениями в своих компаниях.

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