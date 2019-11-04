На прошедшем в Сингапуре резонансном процессе продавец электроники был осуждён за продажу нелегальных потоковых устройств (ISD).

Компания Synnex Trading вместе с её директором Цзя Сяофеном были признаны виновными по четырём пунктам уголовного производства, связанного с нарушениями авторского права. В частности было установлено, что компания вела продажу устройств, предоставляющих доступ к нелегальным источникам развлекательного контента, в частности – футбольным матчам Английской Премьер-Лиги.

Директор был приговорён к 12 годам тюремного заключения и штрафу в размере 5 400 долларов, в то время как на саму компанию был наложен штраф в размере 160 800 долларов.

В отличие от многих других магазинов, продающих устройства, которые пользователи затем могут «дорабатывать», устанавливая на них нелегальные программы, магазин, расположенный на Гайланг-Роуд в Сингапуре попросту продавал потоковые устройства, на которые уже были установлены приложения, обеспечивающие доступ к VOD-контенту и живым спортивным трансляциям.

Также следует отметить, что компания представляла себя клиентам как легального поставщика контента из легальных источников, вводя их тем самым в заблуждение.

Ранее в этом году в Сингапуре уже был вынесен приговор другому поставщику оборудования. В апреле директор местной ритейлинговой компании An-Nahl признал себя виновным по уголовному производству о нарушении авторских прав и был оштрафован.

Эти два знаковых решения суда стали первыми в истории Сингапура случаями успешных судебных производств, связанных с нарушениями авторских прав.

Данные дела были возбуждены по искам Английской Премьер-Лиги, Singtel, StarHub и Fox Networks Group.

Директор юридического отдела Премьер-Лиги Кевин Пламб отметил: «Данное судебное производство свидетельствует о том, что продавцов нелегальных потоковых устройств ожидают серьёзные последствия, а также то, что Премьер-Лига будет продолжать наказывать в судебном порядке всех тех, кто несёт прямую ответственность за пиратское распространение нашего контента. Вынесенные приговоры говорят о том, что это – не серая зона, а также напоминают о том, что продажа данных устройств является нарушением закона. В Сингапуре проживает много наших преданных болельщиков, и мы защищаем права тех, кто смотрит контент Премьер-Лиги легально. Те же, кто делает это с нарушением законов, подвергают себя множеству рисков, связанных с мошенничеством или кражей личных данных. В Сингапуре работает наша команда, которая занимается вопросами защиты нашей интеллектуальной собственности, и мы планируем продолжать расследовать факты продажи нелегальных потоковых устройств в регионе и преследовать всех тех, кто с этим связан».

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