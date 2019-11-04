В Британии свирепствует пиратство футбольного контента: пять миллионов британцев признают факт просмотра нелегальных трансляций

Несмотря на все усилия Премьер-Лиги, направленные на пресечение пиратства, более пяти миллионов футбольных болельщиков признают, что смотрят трансляции с пиратских платформ.

Согласно отчёту «Фанаты Английской Премьер-лиги (EFL)», опубликованному OLBG, 22% британских футбольных болельщиков признали, что смотрели трансляции на неофициальных платформах, отдавая себе отчёт в том, что они нелегальные. В отчёте также говорится о том, что 42% из 1000 опрошенных болельщиков были осведомлены о том, что использование платформ с записями футбольных матчей является незаконным.

Совместное использование паролей – огромная проблема для всего сектора ОТТ – также оказывает серьёзное влияние на просмотр футбольных матчей: 68% респондентов признало, что использует на своём устройстве учётную запись другого пользователя для просмотра матчей. Почти 10% опрошенных признали, что делают это регулярно.

Территориально наибольшее количество нарушителей проживает в Лондоне. Более половины (58%) мужчин в городе признают, что пользуются нелегальными потоками, а 40% лондонцев признали, что пропускали работу ради просмотров футбольных матчей.

Среди респондентов 48% заявили о том, что предпочитают смотреть футбол дома, а более трети высказались за просмотр в пабе. Второй вариант более предпочтительным считают женщины – смотреть матчи в пабах предпочитают 20% представительниц слабого пола и лишь 16% мужчин.

Комментируя результаты исследования, исполнительный директор Премьер Лиги Билл Буш, в частности, отметил: «Тёмный мир пиратства вытягивает деньги из сферы спорта и угрожает целостности игры. Премьер-Лига – успешное, конкурентоспособное предприятие, которое зависит от продажи прав на аудиовизуальный контент, что позволяет нам поддерживать высокие стандарты. Мы всегда будем защищать наши права, защищаясь от пиратства в любой его форме, будь то трансляция или манипуляция с правами на данные»

Несмотря на то, что отрасль планирует продолжать борьбу с пиратством, многие в отрасли настроены более пессимистично, считая пиратство просто фактом жизни.

Генеральный директор компании BeIN Media Юсеф Аль-Абайдли является одним из таких топ-менеджеров, и недавно он заявил, что пиратство представляет собой «пузырь медиа-прав», который должен лопнуть. Компания BeIN была основной целью пиратской операции beoutQ, организованной Саудовской Аравией.

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В своём недавнем выступлении на конференции Аль-Абайдли заявил: «Похоже, все в индустрии спят за рулём, отказываясь бороться с пиратством, которое, подобно слону, топчется по полю годами. Сегодня мы живём в мире, где эксклюзивные права на вещательный контент практически перестали быть исключительными. Подумайте об этом: не эксклюзив. Пользователи всех возрастов получают доступ к любому контенту, не оплачивая за него ни гроша, – через Kodi, VPN или beoutQ – где бы они не находились, чем бы не занимались. И такое поведение становится нормой».

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